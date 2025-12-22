DOLAR
Burhaniye'de 'Dünden Kalanlar Konseri' İlgi Gördü

Körfez Gönül Dostları Korosu'nun Reha Yurdakul Salonu'ndaki "Dünden Kalanlar Konseri"ni yaklaşık 250 müziksever izledi; eserler Muhayyerkurdi ve Hicaz makamında seslendirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:10
Reha Yurdakul Salonu'nda coşkulu akşam

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Körfez Gönül Dostları Derneği Korosu tarafından Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen "Dünden Kalanlar Konseri" izleyicileri coşturdu.

Konserin şefliğini Tuğrul Atatüre yaptı; yaklaşık 250 müziksever şarkılara eşlik etti.

Programın ilk bölümünde Muhayyerkurdi eserler, ikinci bölümünde ise Osman Nihat Akın Besteleri ile Hicaz Makamı eserleri seslendirildi.

Konseri İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İYİ Parti önceki ilçe Başkanı Erdoğan Kahya, yönetimden Turgay Yıldız ve yaklaşık 250 müziksever izledi. İzleyiciler konserin sonunda şef Tuğrul Atatüre ve koro üyelerine teşekkür etti.

Cahit Baylav (emekli müzik öğretmeni) konser hakkında şunları söyledi: "Bu akşam güzel bir konser izliyoruz. Bu tip konserlerin daha çok yapılmasını istiyoruz. Körfez Gönül Dostları topluluğu gerçekten güzel bir konser hazırlamış., Genellikle popüler eserler var. Çokta başarılı. Çok memnununum burada olduğuma. Çok teşekkür ederim"

Ali Gültekin ise, "Konseri izledik. Çok çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Hele saz heyeti, hocamız süper idi. Seyircilerde çok keyif aldı. Hepimiz söyledik. Çok keyif aldık" diye konuştu.

Eser Baylav (emekli öğretmen) da, "Konser çok güzeldi. Gerçekten çok güzel hazırlanmışlar. Profesyoneller gibi buldum. Çok beğendin ben. Özenle seçilmiş parçalar. Sazlar solistler gerçekten çok güzeldi. Böyle bir programın, böyle çalışmaların Burhaniye’de olması takdire değer ve çok kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.

KORO

KORO

İZLEYENLER

