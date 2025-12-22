DOLAR
Sayapark’ta Yılbaşı Festivali Coşkusu Sürüyor

Mersin Sayapark’ta 6 Aralık’ta başlayan Yılbaşı Festivali, lezzet stantları, hediyelik ürünler ve çocuk etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:41
Mersin’in alış veriş merkezi Sayapark, 6 Aralık tarihinde başlayan Yılbaşı Festivali ile yılın en canlı dönemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Zengin içerik ve renkli atmosferiyle festival, şehrin yılbaşı ruhunu en canlı şekilde yansıtıyor.

Lezzet ve Hediyelik Stantlarında Ziyafet

Festival alanında kurulan lezzet stantları, ziyaretçilere farklı damak tatlarını keşfetme imkanı sunuyor. Aynı zamanda hediyelik eşya stantları yılbaşına özel ürünleriyle alışveriş keyfini artırıyor; el emeği ürünlerden yılbaşı konulu süs eşyalarına kadar pek çok alternatif festival boyunca ziyaretçilerle buluşuyor.

Çocuklar İçin Özel Eğlence Alanları

Festivalin en ilgi çekici bölümleri arasında çocuklara ayrılmış alanlar öne çıkıyor. Atlı karınca, trambolin ve akülü arabalar minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, ücretsiz şişme çocuk oyun alanları ailelerin yoğun ilgisini görüyor. Güvenli ve eğlenceli şekilde tasarlanan bu alanlar, çocukların doyasıya eğlenmesine olanak sağlıyor.

Işıklar, Süslemeler ve Buluşma Noktası

Sayapark, yılbaşı konsepti, ışıklandırmaları ve süslemeleriyle hem aileler hem de arkadaş grupları için keyifli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Festival, ziyaretçilere alışveriş, eğlence ve yılbaşı atmosferini bir arada sunarak şehrin en renkli yılbaşı etkinliklerinden biri olma özelliğini koruyor.

Sayapark Yılbaşı Festivali, yılbaşı dönemine özel etkinlikleri ve eğlence dolu içeriğiyle önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

