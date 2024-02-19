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Esin mi Erva mı? Müge Anlı'da büyük sır çözüldü! İşte 19 Şubat Pazartesi günü yayında yaşananlar

Müge Anlı, Erva Nur’un gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Erva Nur, eşine ve sevgilisine yalan söyledi. Ailesiyle yüzleşti, boşanmak istedi.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 12:50
Esin mi Erva mı? Müge Anlı'da büyük sır çözüldü! İşte 19 Şubat Pazartesi günü yayında yaşananlar

Müge Anlı 19 Şubat’ta Erva’nın Sırrını Çözdü

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10’da başlıyor. Müge Anlı, programında gizemli olayları aydınlatıyor, cinayetleri çözüyor, kayıpları buluyor. Avukat Rahmi Özkan ve Doktor Şevki Sözen’in de desteğiyle, izleyicileri şaşırtan olaylar yaşanıyor. Müge Anlı’nın 19 Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, Erva’nın kimliği ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Erva, aslında Esin miydi? İşte detaylar…

Erva, Eşi ve Kızı ile ilgili yalan söyledi

Hüseyin Ünal, eşine ve kızına uzun zamandır ulaşamıyordu. Eşi Erva Nur, kendisine kuzen, kızına kardeş, annesine teyze diyordu. Erva Nur, aslında adının Esin olduğunu ve Necmettin adlı bir adamla sevgili olduğunu söylüyordu. Erva Nur’un gerçek adı Esin mi, yoksa Erva mıydı? Erva Nur’un gelinlikli fotoğraflarını montaj yaptığını iddia ediyordu. Müge Anlı, Erva Nur’un yalanlarını tek tek çözdü.

Erva, Ailesiyle Yüzleşti

Erva Nur’un ailesi, Erva Nur’un gerçek kimliğini anlatmak için Müge Anlı’nın stüdyosuna geldi. Müge Anlı, emniyette yapılan incelemeler sonucunda, Erva Nur’un parmak izinin bulunmadığını ve DNA testi yaptırdıklarını açıkladı. Erva Nur, yayına bağlanarak, yalanlarını kabul etti. Hem eşine hem de Necmettin’e yalan söylediğini itiraf eden Erva Nur, Necmettin’in kendisini reddettiğini ve eşine de geri dönmek istemediğini söyledi. Hüseyin Emrecan, Erva Nur’un sözleri karşısında ağladı. Erva Nur, Almanya’ya gittiğinde boşanmak istediğini belirtti.

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