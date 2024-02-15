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Eşinin Abisiyle Yaşadığı İlişkiyi Esra Ezmeci’ye Anlattı, Herkes Şokta Kaldı! Ortalık Karıştı

Esra Ezmeci, hem gelen mesajları hem de programına katılanların itiraflarını paylaşarak gündemde kalmayı başarıyor. Yeni Baştan programına konuk olan bir kadın, eşinin abisiyle yaşadığı ilişkiyi anlatarak herkesi hayrete düşürdü.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:43
Eşinin Abisiyle Yaşadığı İlişkiyi Esra Ezmeci’ye Anlattı, Herkes Şokta Kaldı! Ortalık Karıştı

EŞİNİN ABİSİYLE YAŞADIĞI İLİŞKİYİ ANLATTI, HERKES ŞOK OLDU

Psikolog Esra Ezmeci’nin sunduğu Yeni Baştan programına katılan bir kadın, itiraflarıyla herkesi hayrete düşürdü. 10 yıllık evli olan Gönül Hanım, 5 yıl önce başlayan ve hala devam eden ilişkisini anlattı.

Esra Ezmeci, Gönül Hanım’ı dinlerken “Eşim askerdeyken eşimin abisiyle birlikte oldum” dediğini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi ve “Bu nasıl oldu?” diye sordu.

esra ezmeci

ESRA EZMECİ İNANAMADI

Gönül Hanım ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“O zaman çok yalnızdım. Eşimin abisi de karısıyla sorunlar yaşıyordu. O da bana çok ilgi gösterdi. Ben de onun ilgisine kapıldım. Bunu söylemek çok zor ama artık dayanamıyorum Esra Hanım. Herkes beni suçlayacak biliyorum ama…”

Esra Ezmeci, konuğunu rahatlatmak için soru sormaya devam etti. Gönül Hanım “Çok ilgiliydi, ben de ona bağlandım. İlk çocuğumun babasının Orhan olabileceğini düşünüyorum” dedi. Psikolog Ezmeci “Ne?” diyerek şokunu dile getirdi.

ABİ KARDEŞ ARASINDA ŞOKE EDEN İLİŞKİ 

esra ezmeci

Gönül Hanım sözlerine şöyle devam etti:

“Yani o zaman eşimle de birlikte olmuştum ama Orhan’la da olmuştum. Askerden dönmeden önce başlamıştı her şey. Eşimin kardeşiyle aynı evde kalıyorduk. Eşimle aram kötüyken Orhan bana ilgi duydu. Evlenmeden önce hem eşimle hem de Orhan’la bir ilişkim oldu…”

“ELTİMİ DE ÇOK SEVİYORUM” 

esra ezmeci

Esra Ezmeci ise “Hiç pişmanlık duymuyor musun? Kendini aldatmış gibi hissetmiyor musun?” diye sordu. Gönül Hanım “Eltimle de aram çok iyi, onu da seviyorum. Ama kendimi çok kötü hissediyorum” dedi.

Gönül Hanım, ikisinden de ayrılmak istediğini söyledi. “Ben böyle bir insan değilim. Vicdanım sızlıyor” dedi. Genç kadın, henüz DNA testi yaptırmadığını da belirtti.

Esra Ezmeci, konuğuna “Bence doğru kararı vermişsiniz. İkisini de hayatınızdan çıkarın” diyerek tavsiyede bulundu.

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