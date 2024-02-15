Esra Erol'da ortaya çıkmıştı: Türkiye'nin konuştuğu Mehdi olayında bomba gelişme!

ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da, bu hafta Türkiye’yi sarsan bir olaya tanıklık etti. Programa katılan Fatma Olgun, 21 yaşındaki kızı Mevlüde’nin deprem sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sahte hocanın peşine takıldığını anlattı. Fatma Olgun, kızının sahte hocanın yanında zorla tutulduğunu ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Programda sahte hoca Mustafa Çabuk ile ilgili şok edici iddialar gündeme geldi.





SAHTE HOCA MUSTAFA ÇABUK KİMDİR?

Sahte hoca Mustafa Çabuk, kendisini Mehdi olarak tanıtan ve sosyal medyada pek çok kişiyi kandıran bir kişidir. Mustafa Çabuk, daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklanmış ve ardından ruh ve akıl hastanesine gönderilmiştir. Mustafa Çabuk, Çanakkale Bayramiç’te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddia edilmektedir. Mustafa Çabuk, bu kişilere çubuklarla vurarak terbiye ettiği, onlara savaş ve deprem durumları için tarım, hayvancılık ve enerji alanında hazırlık yaptırdığı, onlardan para ve altın aldığı, onlara bankacılık sistemini kafir kurumlar olarak gösterdiği, onlara hilafet hareketinin finansmanı için kredi çekmenin caiz olduğunu savunduğu, onlara 1500 kişi olduklarında savaş çıkartacaklarını söylediği, onlara kendi evlerini, arabalarını, ailelerini terk ettirdiği, onlara harem kurduğu ve 6 kız çocuğunu evlendirdiği iddia edilmektedir.





KAYIP KIZ MEVLÜDE OLGUN NEREDE?

Kayıp kız Mevlüde Olgun, 7 aydır sahte hoca Mustafa Çabuk’un yanındadır. Mevlüde Olgun, 13 Şubat 2024 tarihli canlı yayında ailesiyle karşı karşıya gelmiştir. Mevlüde Olgun, kaçırılmadığını, Mustafa Çabuk’un müridi olduğunu, ondan ilim öğrendiğini, ona halife olarak seslendiğini, ona inandığını, onunla kalmak istediğini söylemiştir. Mevlüde Olgun, sorulan soruları yanıtsız bırakmış ve canlı yayını terk etmiştir.

SAHTE HOCA MUSTAFA ÇABUK NASIL YAKALANDI?





Sahte hoca Mustafa Çabuk, kaçak kazı yaparken yakalanmıştır. Mustafa Çabuk’un yakalandığı anda akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıkmıştır. Mustafa Çabuk’un akli dengesinin bozuk olduğu için yargılanamayacağı belirtilmiştir.

Esra Erol’da sahte hoca skandalı ne zaman oldu?

Esra Erol’da sahte hoca skandalı 13 Şubat 2024 tarihli canlı yayında ortaya çıktı.



Esra Erol’da sahte hoca skandalı nasıl ortaya çıktı?

Esra Erol'un bu haftaki programında dikkat çekici bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun, 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Deprem sonrası kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne, 7 aydır kayıp olan kızının sosyal medyadan tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli kişiye kaçtığını belirtti.







Kızının Mustafa Çabuk tarafından kaçırıldığını iddia eden anne, kızını aradığında duyduğu şokla karşılaştığını anlattı. Kızının Mustafa Çabuk'a 'halife' olarak seslendiğini söyleyen anne, kızının işe başlamasından sonra sosyal medyada dolaşmaya başladığını ve bir gün "Anne, hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş. Çanakkale'deymiş, ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum" dediğini aktardı.

Programa bağlanan bir izleyici, Mustafa Çabuk'un yanında bulunan gençleri terbiye etmek için çubuklarla dövdüğünü ve 300 kişinin zorla tutulduğunu iddia etti. Esra Erol ise Mustafa Çabuk'un define hırsızlığı sebebiyle tutuklandığını ve ardından ruh ve akıl hastanesine gönderildiğini belirtti.

13 Şubat 2024 tarihli canlı yayında ailesiyle karşı karşıya gelen 21 yaşındaki Mevlüde Olgun, kaçırılmadığını söyleyerek programı terk etti. Otelde kalan Hasan ise Mustafa Çabuk ile tanıştıklarını ve tarım, hayvancılık ve enerji alanında hazırlık yaptıklarını söyledi. Ancak, Mustafa Çabuk'un 'Mehdi' olduğunu iddia etmesi ve kaçak kazıda yakalanarak akıl hastanesine yatırılması olayı daha da karmaşık hale getirdi.

Esra Erol’da sahte hoca skandalı ile ilgili son durum nedir? Esra Erol’da sahte hoca skandalı ile ilgili son durum, sahte hoca Mustafa Çabuk’un kaçak kazı yaparken yakalanması ve akli dengesinin bozuk olduğu için hastaneye sevk edilmesidir.