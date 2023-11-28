FOX TV o dizinin fişini çekiyor! Güçlü kadro reytinglere yenildi: İzleyiciler faturayı o oyuncuya kesti!

Başrollerinde Hande Erçel ile Burak Deniz'in oynadığı 'Bambaşka Biri' adlı dizi ile ilgili flaş bir karar alındı. Dizinin final yapması yönünde alınan karar sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ise "Hande Erçel'in beceriksizliği bir diziyi daha mahvetti" şeklinde yorumlar yapıldı.

FOX TV o dizinin fişini çekiyor! Güçlü kadro reytinglere yenildi: İzleyiciler faturayı o oyuncuya kesti!
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Birsen Altuntaş'ın yayınladığı bir haberde; Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in oynadığı "Bambaşka Biri" dizisi ilk günden itibaren ilgi gördü. Hem rolü, hem de özel hayatı ile gündemde olan Hande Erçel'in başrolünde olduğu dizinin bir süre FOX'un bu sezonun en çok konuşulanları arasındaydı.

Bambaşka Biri dizisi ekranlara veda ediyor

"Bambaşka Biri" dizisi ekranlara veda ediyor!

Yurt dışında da izlenen 'Bambaşka Biri' adlı dizinin hakkında flaş bir karar alındı. Tims&B'nin imzasını taşıyan romantik polisiye dizisi yeni bir gelişme olmadığı takdirde 16. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.

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