Gaddar dizisi Enver'in babası Ekber kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekber Baltacı ölecek mi?

Erdal Özyağcılar, Gaddar Dizisinde Ekber Baltacı Olarak Karşımızda

NOW TV’nin yeni dizisi Gaddar, 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Hürer Ebeoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, Neslihan Yeldan gibi isimler yer alıyor. Dizide Enver karakterini canlandıran Alper Çankaya'nın babası Ekber karakterine Erdal Özyağcılar hayat veriyor. Usta oyuncunun performansı ve replikleri dikkat çekti. Peki, Gaddar'ın Ekber'i Erdal Özyağcılar kimdir?





Erdal Özyağcılar Kimdir?



Erdal Özyağcılar, 4 Ağustos 1948'de Bursa'da doğmuş bir Türk tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam ettiği sırada İstanbul Belediye Konservatuvarı'na geçiş yapmıştır. Kariyerine Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda yer alarak başlamıştır. Ayrıca Gazete Tiyatrosu'nu da Güzin Özyağcılar, Haşmet Zeybek ve Ertuğ Koruyan ile birlikte kurmuştur. Özyağcılar, sinema kariyerine 1966'da "Ölüm Tarlası" adlı film ile adım atmıştır.

Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Bunlardan bazıları; "Montserrat", "Yolcu", "Zengin Mutfağı", "Beş Para Etmez Oyun", "Aç Sınıfın Laneti", "Maviydi Bisikletim", "Hoşgeldin Boyacı" ve "Kral" gibi oyunlardır.

Ayrıca, sinema ve televizyon dünyasında da etkili bir kariyere sahiptir. Öne çıkan bazı filmleri arasında "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı", "Yılanların Öcü", "Sultan", "Namuslu", "Üç Kağıtçı", "Bizimkiler" ve "Karadağlar" bulunmaktadır. Ayrıca birçok dizi ve TV filminde de rol almış ve seslendirme yapmıştır.

Kişisel hayatına dair, 1972 yılında Güzin Özyağcılar ile evlenmiş ve bir kızı vardır. Ayrıca, bir röportajında şaman dinine inandığını ve şaman olduğunu açıklamıştır.

2024 yılı itibarıyla hala oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Son olarak, "Gaddar" adlı dizide Ekber Baltacı karakterini canlandırmaktadır.

Erdal Özyağcılar’ın Gaddar Dizisindeki Rolü





Erdal Özyağcılar, yeni başlayan Gaddar dizisinde Ekber Baltacı karakterine hayat veriyor. Gaddar dizisindeki Ekber Baltacı rolüyle izleyicilerden tam not alan Özyağcılar, karakterin acımasız, kurnaz ve kabadayı yönlerini başarıyla yansıttı. Özyağcılar, dizideki diyalogları ve sahneleriyle de dikkat çekti. Enver’in babası, dışarıdan "ilkeli" ve kabadayı gibi görünse de aslında tam bir zalimdir.