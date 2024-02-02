Gaddar dizisi Lider'i kim oynuyor, gerçek ismi ne? Gaddar Lider öldü mü?

Gaddar dizisi Lider kimdir, kaç yaşında nereli?

NOW TV'nin "Gaddar" adlı yeni dizisi, 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenirken, senaryo Hürer Ebeoğlu tarafından kaleme alındı. Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, ve son olarak usta oyuncu Neslihan Yeldan gibi başarılı isimler yer alıyor. Erdeniz Kurucan, "Gaddar" dizisinde Lider karakterini canlandırmaktadır. Dizinin kadrosu geniş bir oyuncu kadrosunu içeriyor ve izleyicilere aksiyon, polisiye, ve dram türlerini sunmayı amaçlıyor.





Gaddar Dizisinin Lider’i Erdeniz Kurucan Kimdir?

Erdeniz Kurucan, 1989 yılında Hatay İskenderun'da doğmuş bir tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. 1.82 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındadır. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında "Ezel" dizisiyle adım atmış ve 2011'de "Avrupa Avrupa" dizisi ile tanınmıştır. Daha sonra "Bir Ses Böler Geceyi", "Atçalı Kel Mehmet", "Yaşamayanlar" gibi film ve dizilerde rol almıştır. Erdeniz Kurucan, tiyatro sahnesinde de başarılı performanslar sergilemiş ve "Enkaz/Yalancılar Klubü" (2014) ile "Nafile Dünya/Seydo" (2013) gibi oyunlarda yer almıştır. Halen yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Gaddar Dizisi Nedir?

Gaddar, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün yaptığı, senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, başrollerini Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, Neslihan Yeldan gibi isimlerin paylaştığı Türk yapımı aksiyon, polisiye ve dram türündeki televizyon dizisidir. Dizi, bir polis memuru olan Gökhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatını konu alıyor. Gökhan, bir gün bir suikast girişimine uğrar ve hayatta kalmayı başarır. Ancak, suikastın arkasında kendisine çok yakın olan biri olduğunu öğrenir. Bu olay, Gökhan’ın hayatını altüst eder ve onu intikam peşinde koşmaya iter.

Gaddar Dizisindeki Oya Kimdir?

Gaddar dizisindeki Oya, Aydan’ın (Laçin Ceylan) annesi, Gökhan’ın kayınvalidesi ve Emre’nin (Fatih Berk Şahin) büyükannesidir. Oya, zengin ve güçlü bir iş kadınıdır. Kızı Aydan’ı çok sever ve onun mutlu olmasını ister. Ancak, kızının Gökhan’la evlenmesine karşı çıkar. Çünkü, Gökhan’ın geçmişinde karanlık sırlar olduğunu düşünür. Oya, Gökhan’ın suikast girişiminden sonra onu korumak için elinden geleni yapar. Ancak, Oya’nın da Gökhan’la ilgili bilmediği şeyler vardır.





Gaddar Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Gaddar dizisi, her Cuma akşamı saat 20.00’de FOX TV’de yayınlanıyor. Diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler, FOX TV’nin resmi web sitesi, YouTube kanalı veya mobil uygulamasından dizinin bölümlerine ulaşabilirler.