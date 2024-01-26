“Gaddar” dizisindeki “Japon” karakteri Erol Afşin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gaddar'ın Japon'u Erol Afşin'in Adana'dan Almanya'ya Uzanan Oyunculuk Serüveni



Erol Afşin, 19 Ocak 2024 tarihinde NOW TV'de yayınlanmaya başlayan "Gaddar" dizisinde dikkat çeken bir performans sergilemektedir. Bu dizide "Japon" karakterini canlandıran Afşin, izleyicilerden olumlu geri dönüşler almaktadır. "Gaddar" dizisi, suikastçının hayatını, aşkını ve intikamını anlatan bir hikayeyi işlemektedir. Başrollerde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, Neslihan Yeldan gibi isimler bulunmaktadır.





Erol Afşin Kimdir?



Erol Afşin, 29 Ağustos 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Okan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Afşin, ailesinin karşı çıkmasına rağmen oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Almanya'ya gitmeye karar veren Afşin, Folkwang Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çeşitli projelerde asistanlık yaparak oyunculuk alanındaki yeteneklerini geliştirmiştir.

Tiyatro Deneyimi ve Öğrenim

Almanya'da Ballhaus Tiyatrosu ve Maxim Gorki Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde performans sergileyen Afşin, tiyatro deneyiminin kendisi için bir okul olduğunu belirtmiştir. Sahne disiplini öğrenerek ve farklı karakterlere bürünerek tiyatro alanında kendini geliştiren Afşin, bu deneyimlerin oyunculuğuna büyük katkı sağladığını ifade etmiştir.

Dünya Çapında Ünlü Dizi "Homeland"

Erol Afşin, oyunculuk kariyerinde önemli bir döneme imza atmış ve dünya çapında ünlü dizi "Homeland"de rol almıştır. "Utku" karakterini canlandırdığı bu dizide profesyonel bir ekip ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getirmiştir.

Türkiye'ye Dönüş ve Projeler

Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan Erol Afşin, Türk sinema ve televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer almıştır. "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde Zaganos Paşa rolü ve "Kırmızı Oda" dizisinde Doktor Murat karakteriyle tanınmıştır. Ayrıca, "Ayak İşleri" adlı komedi filminde de başarılı bir performans sergilemiştir.

Gaddar Dizisi Hakkında Bilgiler



- Başlama Tarihi: 19 Ocak 2024

- Yayınlandığı Kanal: FOX TV

- Dizi Konusu: Suikastçının hayatını, aşkını ve intikamını anlatan bir hikaye.

- Başroller: Çağatay Ulusoy, Onur Saylak, Sümeyye Aydoğan, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Fatih Berk Şahin, Neslihan Yeldan, Erol Afşin.

Gaddar Dizisi Kaç Bölüm Olacak?

Henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, yapımcı Kerem Çatay dizinin uzun soluklu bir proje olacağını ifade etmiştir.

Gaddar Dizisi Çekim Yerleri

"Gaddar" dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir. Ayrıca, dizinin bazı sahneleri yurt dışında çekilmiştir.

Gaddar Dizisi ve Oyuncu Erol Afşin'e Dair Diğer Bilgiler

Erol Afşin, "Gaddar" dizisindeki performansıyla bir kez daha Türk izleyicisinin beğenisini kazanmış ve oyunculuk kariyerine önemli bir katkı sağlamıştır. Kend

isi, hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de çeşitli projelerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettirmektedir.