Gaddar Dizisinin Kurt’u Uğur Yıldıran Kimdir? İşte Dansçı, Aksiyon Yönetmeni ve Oyuncunun Hayat Hikayesi

Gaddar dizisinin sevilen karakteri Kurt'u canlandıran Uğur Yıldıran, izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte Uğur Yıldıran'ın hayatına dair detaylar:





Uğur Yıldıran: Dansın ve Oyunculuğun Usta İsmi

Uğur Yıldıran, 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Denizli Acıpayam'lı olan usta oyuncu, eğitim hayatına Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde devam etti.

Profesyonel dansçı kimliğiyle tanınan Yıldıran, 2009 yılında Hadise'nin Eurovision sahnesinde performans sergileyerek adından söz ettirdi. Aynı zamanda ünlü oyuncu Mustafa Yıldıran'ın kardeşi olan Uğur Yıldıran, çok yönlü bir sanatçı olarak öne çıkıyor.

Oyunculuk Kariyeri

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında TRT 1'in yayınladığı "Filinta" dizisinde Garbis karakteriyle adım atan Uğur Yıldıran, daha sonra birçok önemli projede yer aldı. İçerde, Çukur, 8. Gün, Kuzgun gibi popüler dizilerde farklı karakterlere hayat veren Yıldıran, aynı zamanda Çukur dizisinde aksiyon yönetmeni olarak da görev aldı.

2021'de "Üç Kuruş" dizisinde Şesu karakterini canlandıran usta oyuncu, 2022 yılında ise "Gaddar" dizisinde Kurt karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Sinema dünyasındaki serüvenine de 2013 yılında "Karaoğlan" filminde Mönkçe karakteriyle katılan Yıldıran, kendine özgü oyunculuk tarzıyla beğeni topluyor.

Özel Hayatı ve Bilinmeyenler

Uğur Yıldıran'ın özel hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da sanatçının Mevlana'ya hayran olduğu ve İngilizce ile biraz da Rusça konuşabildiği biliniyor. Boyu 1.75 cm, kilosu 70 kg olan Yıldıran'ın burcu Aslan.

Uğur Yıldıran'ın sevgilisi veya eşi konusunda bilgi bulunmamakla birlikte, güçlü oyunculuk performansı ve çeşitli yetenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.