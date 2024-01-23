Gaddar Dizisinin Müdür’ü Onur Saylak Kimdir? İşte Oyuncu ve Yönetmen Saylak'ın Hayatı

Gaddar'ın Müdür'ü Onur Saylak: Türk Sanatının Çok Yönlü İsmi



Onur Saylak, Türk sanat dünyasının çok yönlü isimlerinden biridir. İşte Onur Saylak'ın hayatına dair önemli bilgiler:





Genç Yaşta Başladığı Sanat Yolculuğu: Onur Saylak kimdir?

Onur Saylak, 12 Mayıs 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Aydın, Kuşadası'lı olan Saylak, eğitim hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde başladı, ancak daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne geçti. Üniversite yıllarında tiyatroya olan ilgisi artan Saylak, İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu'nda yer aldı ve müzikal tiyatroyla ilgilendi. Dans yeteneği ve şarkı söyleme kabiliyetiyle dikkat çeken Saylak, tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı.

Oyunculuk Kariyerinde Başarı

Onur Saylak'ın oyunculuk kariyeri 2007 yılında "Asi" dizisiyle başladı. "Gönülçelen," "Hayat Ağacı," "Vatanım Sensin," ve "Şahsiyet" gibi önemli dizilerde rol aldı. 2013 yapımı "Mavi Dalga" filmiyle Antalya Film Şenliği'nde En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini kazandı. Onur Saylak, aynı zamanda dansçı kimliğiyle de öne çıkarak 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hadise'ye eşlik etti.

Yönetmenlikteki Başarıları

2017 yılında yönetmenlik kariyerine adım atan Onur Saylak, "Daha" adlı filmle büyük beğeni topladı. Film, Hakan Günday'ın romanından uyarlanmış ve 23. Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazanmıştır. Ayrıca, 2018 yılında "Şahsiyet" dizisinin yönetmenliğini üstlenmiş ve bu diziyle uluslararası alanda ödüller elde etmiştir.

Özel Hayatı

Onur Saylak'ın özel hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. İlk evliliğini senarist Filiz Alpgezmen ile gerçekleştiren Saylak, daha sonra oyuncu Tuba Büyüküstün ile evlenmiş, ancak bu evlilik de 2017 yılında sona ermiştir. Şu an basın danışmanlığı yapan Gözde Yılmaz ile evli olan Onur Saylak'ın ikiz kızları ve bir de oğlu bulunmaktadır.





Onur Saylak kaç yaşında?



Onur Saylak, 2024 itibarıyla 47 yaşındadır.

Onur Saylak nereli?

Onur Saylak, Ankara doğumludur. Aslen Aydın, Kuşadası'lıdır.

Onur Saylak hangi dizilerde oynadı?

Onur Saylak, Asi, Gönülçelen, Hayat Ağacı, Vatanım Sensin, Şahsiyet ve Gaddar dizilerinde oynamıştır.

Onur Saylak'ın yönetmenlik kariyerindeki başarısı nedir?

Onur Saylak, "Daha" filmi ve "Şahsiyet" dizisi ile yönetmenlik kariyerinde büyük başarı elde etmiştir.