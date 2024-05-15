Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2024 puan purumu ve çeyrek altını kim aldı belli oldu

-Gelinim Mutfakta'da Seda Çeyrek Altını Kazandı! 15 Mayıs Puan Durumu

Gelinim Mutfakta'da haftanın heyecanı devam ediyor! Bugün yapılan yarışmada gelinler, Arife tavuğu yemeğini pişirdiler.

Ancak Arife'nin tavuğu çiğ olduğu için eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi ise Seda yaparak günü birinci olarak tamamladı ve çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2024 Puan Durumu:

Gelin Puan

Seda 18

Damla 16

Zeynep 15

Arife 3

Seda'nın Başarısı:

Seda, bugünkü yarışmada da yeteneğini konuşturarak jüriyi etkilemeyi başardı. Lezzetli ve kusursuz bir Arife tavuğu hazırlayan Seda, çeyrek altını hak etti.

Rekabet Artıyor:

Hafta ortasına gelindiğinde Gelinim Mutfakta'daki rekabet de artıyor. Yarışmaya kalan gelinler, 10 altın bilezik ödülünü kazanmak için ellerinden geleni yapıyor.

Peki, Yarın Kim Birinci Olacak?

Yarın hangi gelinin birinci olacağını ve çeyrek altını kazanacağını öğrenmek için Gelinim Mutfakta'yı izlemeye devam edin!