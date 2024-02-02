Yargı dizisi Emniyet Amiri Kubilay kim, nereli, kaç yaşında? Sermet Yeşil’in hayatı

Yargı dizisi Komiser Kubilay'ı kim oynuyor, gerçek ismi ne?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, 3. sezonunda da pazar akşamlarının reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor. Ay Yapım’ın Emmy Ödüllü dizisinin kadrosuna son olarak usta tiyatrocu Naşit Özcan’ın ardından başarılı oyuncu Sermet Yeşil de katıldı. Yeşil, dizide yeni emniyet amiri Kubilay olarak seyirci karşısına çıkıyor.





Yargı Dizisine Yeni Soluk: Sermet Yeşil, Kubilay Karakteriyle Ekibe Katıldı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, 3. sezonunda da pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Emmy Ödüllü Ay Yapım'ın başarılı dizisi, yeni sezonuna usta tiyatrocu Naşit Özcan'ı yeni başsavcı olarak ekleyerek izleyicilere heyecanlı anlar yaşatmıştı. Şimdi ise Yargı ekibine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Dizinin son haberine göre, Sermet Yeşil isimli başarılı oyuncu, Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan fenomen dizide yeni bir karakterle ekibe dahil oldu. Sermet Yeşil, Yargı dizisinde yeni emniyet amiri Kubilay karakterini canlandıracak. Usta oyuncunun performansı ve karakterin getireceği dinamizmle izleyicilerden büyük ilgi bekleniyor.

Yargı dizisinin başarılı kadrosuna katılan Sermet Yeşil, Kubilay rolüyle dizinin polis teşkilatındaki önemli bir karaktere hayat verecek. Yeni sezonun merakla beklenen gelişmeleri arasında yer alan Sermet Yeşil'in performansı, dizinin reytinglerine olumlu bir etki yapması bekleniyor. Yargı dizisi, izleyicilerini sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor.





Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil: Türk Sanatının Başarılı Temsilcisi

Türk sinemasının, tiyatrosunun ve dizilerinin başarılı isimlerinden biri olan Sermet Yeşil, 25 Mayıs 1977'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Yeşil, eğitimine Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak devam etti.

Kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Anadolu Üniversitesi - Tiyatro Anadolu gibi önemli sahnelerde görev alarak başlayan Sermet Yeşil, 2005 yılından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda aktif bir şekilde sahne almaktadır.

Oyunculuk kariyerinde birçok projede yer alan Sermet Yeşil'in filmografisi oldukça zengin ve çeşitlidir. 2012-2013 yıllarında yayınlanan "Şubat" dizisinde canlandırdığı "Deli İbrahim" karakteriyle dikkat çeken Yeşil, aynı zamanda "Gülümse Yeter", "Çukur", "Muhteşem Yüzyıl", "Leyla ile Mecnun" gibi sevilen dizilerde önemli roller üstlenmiştir.





2019 yılında "Payitaht Abdülhamid" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Sermet Yeşil, 2024 yılında yayınlanacak "Yargı" ve "Aşka Düşman" projeleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kariyerine birçok tiyatro oyunu, dizi ve film sığdıran Sermet Yeşil, Türk sanatının değerli temsilcilerinden biri olarak adını kalıcı bir şekilde yazdırmıştır.