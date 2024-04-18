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Gelinim Mutfakta 18 Nisan 2024 Perşembe günü çeyrek altını kazanan ve puan durumu belli oldu

18 Nisan 2024 günü Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı. Çarşaf böreği mücadelesi tadım, puanlama ve yorumlama sonucunda tamamlandı ve günün birincisi belli oldu.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 18:23
Gelinim Mutfakta 18 Nisan 2024 Perşembe günü çeyrek altını kazanan ve puan durumu belli oldu

Gelinim Mutfakta'da 18 Nisan 2024 günü heyecan dolu bir yarışma gerçekleşti. Yarışmacılar çarşaf böreği yapımında hünerlerini sergiledi ve kayınvalidelerden puan almaya çalıştılar. Günün sonunda en yüksek puanı alan Damla, haftanın dördüncü çeyrek altını kazanan isim oldu.

Puan Durumu:

Damla: 20 puan

Yeşim: 7 puan

Seda: 9 puan

Aleyna: 15 puan

Yeşim'in Başarısı Devam Ediyor:

Haftaya damga vuran Yeşim, bugün de başarılı performansını sürdürdü. Fakat puanlama sonucunda Damla'nın gerisinde kalarak ikinci sırayı alabildi.

Aleyna Dün Kazanmıştı:

Dün yapılan yarışmada altın bileziği kazanan isim Aleyna olmuştu. Bugün ise Aleyna, Damla ve Yeşim'in gerisinde kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Bugünkü Yarışma Hakkında Detaylar:

Bugünkü yarışmada yarışmacılar çarşaf böreği yaptılar.

Kayınvalideler, tadım, puanlama ve yorumlama sonucunda gelinleri değerlendirdiler.

Damla, en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazandı.

Yeşim ve Aleyna ise Damla'nın gerisinde kaldılar.

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