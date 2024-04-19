Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2024: Bilezikleri kim aldı, kim elendi?

Heyecan dolu finalin ardından Gelinim Mutfakta'da neler yaşandı?

Aleyna Rahatsızlığı Nedeniyle Ayrıldı: Yarışmacılardan Aleyna, rahatsızlığı nedeniyle programdan ayrılmak zorunda kaldı. Yerine Burçin geldi.

Yeşim Haftanın Birincisi Oldu ve Bilezikleri Kazandı: Yeşim, tadımlar ve puanlama sonucunda 76 puan alarak birinci oldu ve bilezikleri kazandı.

Seda Ceza Puanı Aldı: Seda, program kurallarına uymadığı için eksi 4 ceza puanı aldı.

Eleme Olmadı: Yeşim'in bilezikleri geri verme teklifi kabul edilmese de, program yetkilileri tarafından eleme olmadığı açıklandı. Bilezikler de Yeşim'de kaldı.

Puan Durumu:

Yeşim - 76 puan

Damla - 68 puan

Seda - 42 puan

Burçin - 9 puan

Dikkat Çekici Noktalar:

Yeşim'in bilezikleri geri verme teklifi ve programın eleme yapmama kararı programda gerginlik yarattı.

Burçin, yarışmaya yeni katıldığı için puanlamada düşük puan aldı.

Seda, kurallara uymadığı için ceza puanı alarak puan sıralamasında geriledi