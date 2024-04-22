Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2024: Günün birincisi ve çeyrek altın kazananı belli oldu

Heyecan dorukta! Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk günü tamamlandı ve kazanan belli oldu.

Kuşbaşılı pasta tarifi ile kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya çalışan gelinler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Tatım ve değerlendirmelerin ardından puanlar açıklandı ve günün birincisi Nursel Ergin olarak belirlendi.

Peki ya çeyrek altın kimin oldu?

Çekişmeli bir kura sonucunda günün çeyrek altını kazanan şanslı isim Burçin oldu! Yeşim ile aynı puanı alan Burçin, kura şansını da kullanarak altın sahibi oldu.

İşte 22 Nisan 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu:

1. Burçin (Çeyrek Altın Kazanan)

2. Yeşim

3. ... (Diğer gelinlerin puanları ve sıralamaları)

Yarışmanın kalan günlerinde neler yaşanacak, kimler öne çıkacak ve kimler geride kalacak? Heyecanla takip etmeye devam edelim!