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Gelinim Mutfakta 25 Nisan 2024 Perşembe günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu

Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu bir gün yaşandı! Nursel Engin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında beğeniyle izlenen programda çeyrek altını kazanan isim Seda oldu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 25.04.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 18:24
Gelinim Mutfakta 25 Nisan 2024 Perşembe günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu

25 Nisan 2024 Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Bir yarışmacı eksi 2 ceza puanı alırken, iki yarışmacı da çeyrek altın için kuraya kaldı.

Tadım, puanlama ve değerlendirmenin ardından günün birincisi Damla ve Seda oldu. Damla  ve Seda, muhteşem lezzeti ve sunumuyla kaynanaları etkilemeyi başardı.

Çeyrek altın için ise Seda ve Damla kuraya kaldı. Kuranın heyecanı ile Seda kazanan isim oldu ve haftanın son çeyrek altınını kazandı.

Gelinim Mutfakta 25 Nisan 2024 Puan Durumu:

Damla: 14

Seda: 14

Yeşim: 13

Burçin: 10

Yarın ise Gelinim Mutfakta'da büyük final heyecanı yaşanacak! Bilezikler için son kez mücadele edecek gelinler, haftanın son şampiyonu olmak için tüm hünerlerini sergileyecekler.

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