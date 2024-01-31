Kızılcık Şerbeti Fazıla'yı kim oynuyor? Görkem ve Gökhan’ın annesinin gerçek ismi ne?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir karakter daha katıldı. Senem Şahin, Görkem ve Gökhan’ın annesi Fazıla rolüyle 51. bölümde izleyicilerle buluştu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Fazıla'sı Senem Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Senem Şahin’in biyografisi…

Kızılcık Şerbeti Fazıla'yı kim oynuyor? Görkem ve Gökhan’ın annesinin gerçek ismi ne?
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Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ve Gökhan’ın Annesi Fazıla Kimdir? Senem Şahin Biyografisi

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta yeni sürprizlerle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Gold Film yapımı dizinin oyuncu kadrosu da giderek genişliyor. Dizide en son Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakteri katıldı ve Görkem, abisi Gökhan (Hasan Emre Avcı) ve babası Resul (Murat Ercanlı) ile birlikte diziye renk kattı. Şimdi ise Görkem ve Gökhan’ın annesi de diziye dahil oldu.

kızılcık şerbeti

Senem Şahin Kimdir Tiyatro ve Televizyon Dünyasının Deneyimli İsmi

1962 yılında Manisa'da doğan Senem Şahin, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş bir sanatçıdır.

Sanat kariyerine Selçuk Kaya Menejerlik Şirketi bünyesinde devam eden Şahin, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun önde gelen oyuncularındandır ve halen aktif olarak sahnede yer almaktadır.

1986 yılından itibaren özel ve Devlet Tiyatrosu'nda 40'tan fazla oyun, seslendirme, radyo programcılığı ve sunuculuk gibi birçok alanda başarılı projeye imza atmıştır.

Televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edinen Senem Şahin, son olarak "Camdaki Kız" dizisinde 2 bölüm konuk oyuncu olarak yer almış ve şu sıralar devam eden "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Görkem'in annesi Fazıla karakteriyle ekranlarda boy göstermektedir.

Başarılı oyuncunun yer aldığı bazı projeler şunlardır:

2024 - "Kızılcık Şerbeti" (Fazıla) - TV Dizisi

2022 - "Camdaki Kız" - TV Dizisi

2020 - "İncir Ağacı" (İsmet) - TV Dizisi

2008-2016 - "Unutma Beni" (Emel) - TV Dizisi

Kızılcık Şerbeti’nde Fazıla Karakteri

Senem Şahin, Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ve Gökhan’ın annesi Fazıla rolüyle 51. bölümde izleyicilerle buluştu. Fazıla, yatağa bağımlı bir kadın olarak karşımıza çıktı. Kocası Resul’un kendisini aldattığını öğrenen Fazıla, büyük bir travma yaşadı ve yıllardır konuşmuyor. Görkem ve Gökhan, annelerini iyileştirmek için çabalıyor. Fazıla’nın durumu, dizideki diğer karakterleri de etkileyecek.

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