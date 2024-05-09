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Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe günü birincisi ve puan durumu açıklandı.

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 bölümünde günün birincisi ve puan durumu belli oldu. İşte çeyrek altını kazanan gelin adayı.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 18:27
Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe günü birincisi ve puan durumu açıklandı.

Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta! Haftanın finaline bir gün kala, 9 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde de rekabet kızıştı. Damla ve Zeynep kuraya kalırken Özge eksi 2 ceza puanı aldı.

Kura Sonucunda Zeynep Çeyrek Altını Kazandı!

Damla ve Zeynep'in heyecanla beklediği kura sonucunda şanslı isim Zeynep oldu. Zeynep çeyrek altını kapmaktan son anda vazgeçse de, izleyiciler bu heyecan dolu anlara nefeslerini tutarak şahit oldu.

Peki, Gelinim Mutfakta Puan Durumu Nasıl?

9 Mayıs 2024 tarihli puan durumuna göre:

Damla: 17 puan

Zeynep: 17 puan

Seda: 15 puan

Özge: 5 puan

Yarın Heyecanlı Bir Final Bizleri Bekliyor!

Haftanın birincisi ve 10 altın bileziğin sahibi kim olacak? Yarın yayınlanacak final bölümünü kaçırmayın!

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