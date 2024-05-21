Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı belli oldu

Gelinim Mutfakta'da Çeyrek Altın Damla'nın! Zeynep Tavukları Yaktı!

Gelinim Mutfakta'da yeni hafta heyecanı devam ediyor! 21 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde, yarışmacılar lezzetli tavuklu çökertme kebabı yapmak için kıyasıya mücadele ettiler. Günün sonunda en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan isim ise Damla oldu.

Damla Rakiplerini Geride Bıraktı

Damla, hazırladığı tavuklu çökertme kebabıyla jürinin beğenisini kazanmayı başardı ve günün birincisi oldu. Damla'nın bu başarısı, onu finale bir adım daha yaklaştırdı.

Zeynep'ten Büyük Hata!

Yarışmanın en büyük sürprizi ise Zeynep'ten geldi. Zeynep, tavukları yakarak büyük bir hata yaptı ve bu durum ona eksi 2 puana mal oldu. Bu hatayla birlikte Zeynep, puan tablosunda geriye düştü.

Azime ve Hanife Hanım İlk Kez Yarışmada

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da yeni bir gelin ve kayınvalide de yarışmaya dahil oldu. Azime ve Hanife Hanım, ilk kez mutfakta ter döktüler ve jürinin puanlarını almaya çalıştılar.

Haftanın Son Puan Durumu

Haftanın 2. gününde sona eren puanlamada Damla 19 puanla zirvede yer aldı. Seda 14 puanla ikinci, Zeynep 6 puanla üçüncü ve Azime ise 5 puanla dördüncü oldu.

Gelinim Mutfakta'da heyecan her geçen gün artıyor! Peki, yarın kim birinci olacak? Hangi gelin elenecek?