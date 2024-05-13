Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta! Arife yarışmaya katıldı, Zeynep çeyrek altını kazandı! (13 Mayıs 2024 puan durumu)

Gelinim Mutfakta'da yeni hafta heyecanı başladı! Yeni yarışmacı Arife ve kayınvalidesi Şehnaz hanım da yarışmaya dahil olarak izleyicileri ekranlara kilitledi.



Haftanın ilk gününde Şanlıurfa usulü beyti kebap tarifi yapıldı ve gelinler lezzetleriyle kayınvalidelerini ve jüriyi etkilemeye çalıştı.

Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Yarışmanın birincisi Zeynep oldu! Zeynep, lezzetli beyti kebabı ile jüriyi ve kayınvalidesini etkileyerek çeyrek altını kazandı.

Yeni yarışmacı Arife ise ilk günden eksi 2 ceza puanı aldı.

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2024 Puan Durumu:

Zeynep - 15

Damla - 14

Arife - 12

Seda - 11