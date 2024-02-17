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Gold Film’den Dönem Dizisi Bombası: Şapkacı Kadınlar! Kurtuluş Savaşı’nın Ardından Gelen Şapka Devrimi ve Bir Kadının Hikâyesi

1920’li yıllarda İzmir’de şapka devrimi ile hayatı değişen bir kadının hikâyesini anlatan Şapkacı Kadınlar dizisi, Gold Film ve Hülya Gezer imzasıyla eylülde ekrana gelecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 15:26
Gold Film’den Dönem Dizisi Bombası: Şapkacı Kadınlar! Kurtuluş Savaşı’nın Ardından Gelen Şapka Devrimi ve Bir Kadının Hikâyesi

Gold Film'in Yeni Dönem Dizisi: Şapkacı Kadınlar

Gold Film'in yapımcısı olduğu, Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi izlenme rekorlarına imza atan dizilerin yönetmeni Hülya Gezer'in yeni projesi belli oldu: Şapkacı Kadınlar.

1920'lerin İzmir'inde Bir Kadının Değişim Hikâyesi

Yeni sezonun en gözde dizilerinden biri olması beklenen Şapkacı Kadınlar, 1920'li yıllarda İzmir'in Kurtuluş savaşı verdiği dönemde geçiyor ve bir köylü kadınının şapka devrimi ile birlikte yaşamını nasıl değiştirdiğini ve bir moda ikonu haline geldiğini anlatıyor. Dizinin senaryosunu usta kalem Necati Şahin yazıyor.

Şapkacı Kadınlar dizisnde kim oynayacak?

Şapkacı Kadınlar'ın başrol oyuncusu henüz açıklanmadı. Ancak dizinin çok çarpıcı bir kadın karakteri olduğu için pek çok ünlü ismin rolü kapmak için yarıştığı konuşuluyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu. Dizinin çekimlerine eylül ayında başlanacak ve aynı ay içerisinde izleyiciyle buluşacak.

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