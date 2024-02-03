Güldür Güldür Gazi Olayı Ne? Gazilerle Alay Eden Güldür Güldür’e Sert Tepki: Show TV Yayından Kaldırdı

Güldür Güldür programının gazilerle ilgili yaptığı skeç, büyük bir skandala neden oldu. Skeçte, gazilerin kurşun yemekle ayrıcalıklı olmadığı ve Gazikart’ın gereksiz olduğu gibi saygısız ifadeler kullanıldı. Gaziler ve toplum, bu skece sert tepki gösterdi. Sosyal medyada eleştiri konusu olan skeç, Show TV tarafından yayınlanmadı ve program yapımcısı ile de ortak kararla yayından kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınadı ve özür diledi.

Güldür Güldür Gazi Olayı Ne? Gazilerle Alay Eden Güldür Güldür’e Sert Tepki: Show TV Yayından Kaldırdı
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GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN GAZİLERLE İLGİLİ SKEÇİNE TEPKİ YAĞDI

Show TV'nin Güldür Güldür programında yayınlanan gazilerle ilgili skeç büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada yoğun eleştiri alan skece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

SHOW TV: YAYINLANMAYI UYGUN BULMADIK

Show TV, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak, "Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"HER ŞEYİN MİZAHINI YAPMAYIN"

BASIN POL-SEN Genel Başkanı Mehmet Altunova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeyin mizahı olmaz @SunalAli komik olmaya çalışacam derken haddinizi de aşmayın. Gerçekten mizah yapacak başka konu kalmadı mı? Gazilerimizle dalga geçecek kadar nasıl düşebiliyorsunuz anlamıyorum. Gazilerimiz bizim gurur kaynağımız ve onurumuzdur!" dedi.

İşte sahne...

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