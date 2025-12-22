DOLAR
Siirt'te 44 Yıldır Bakır Döven Usta: Fatih Bakırcı

Siirt'te 6 yaşında başlayıp 44 yıldır bakır döven 50 yaşındaki Fatih Bakırcı, aile geleneğini yaşatıyor; bakırın sağlık ve talep sebeplerini anlatıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:28
Baba mesleğini kuşaktan kuşağa taşıyor

Siirt'te 6 yaşında babasının yanında başladığı bakırcılığı sürdüren Fatih Bakırcı, yaklaşık 44 yıldır bakır dövüyor. 50 yaşındaki usta, çekirdekten yetişerek aile geleneğini devam ettirdiğini söylüyor.

5 yıl önce babasını kaybettiğini belirten Bakırcı, babasının da işi dedesinden öğrendiğini aktardı. Ailede bu zanaatın yaklaşık 100 yıldır yapıldığını vurguladı. Fatih Bakırcı'nın sözleri: "Hatta daha fazla. 6-7 yaşından beri babamın yanına dükkana gidip geliyordum, bu zamana kadar. Şu anda bakırın bir sürü farklı modeli var. Çünkü çok yayıldı, kullanılıyor. Birde sağlıklı bir ürün. İçinde pişen yemek çok lezzetli olduğu için yoğun bir talep var bakıra" dedi.

İşin kendisi için bir baba mesleği olduğunu ve zanaatı ayakta tutmaya çalıştığını söyleyen Bakırcı, "4 tane çocuğum var. Buradaki kazancımla aşımı sağlamaya çakıyorum. Bu iş zaten terkedilmeye yüz tutmuş, zanaatlar kategorisinde fakat baba, dede mesleği olduğu için bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada kalabalığı olmadığı için bakır üzerine rağbet oluşturamıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıl önce her evde bakırın kullanıldığını anlatan usta, günümüzde çelik ve farklı malzemelerin tercih edildiğini belirtti. "Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. Burada yıllardır zanaatla iç içeyiz. Bu zanaat üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bana verilmiş bir belge var. Devlet zanaatkarıyım kendi alanım üzerinde" dedi.

Bakırcı, büyükşehirlerde bakıra talep olduğunu ancak bazı sorunların bulunduğunu vurguladı. Müşterilerin en çok belirttiği sorunların başında bakırın kararabileceği ve kalay ihtiyacı geldiğini aktardı. Bu konuda müşterilere uyarılarda bulundu: "Gelen müşteriler bayanlar, ‘Rengi kararıyor, kalaycı nerede bulurum?’ diyor. O olmazsa bakırın önünü kimse tutamaz. Bayanların ona kesinlikle takılmaması lazım. Bakır ürünleri makinaya atamayacaklar, tellemeyecekler. Süngerle yıkayacaklar bu şekilde yıkayacaklar. Bakırın en büyük özelliği iletken olması ve aynı ölçüde stresi çekiyor olmasıdır. Avrupa’da son birkaç yıldır bayanlar ev falan döşedikleri zaman bir çıtadan bakır çekiyorlar hastalığı stresi çeksin diye. Ağabeyimle yaklaşık 50 seneden beri bu işin içindeyiz"

