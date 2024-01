Haberler

Hudutsuz Sevda Yılmaz'ın kardeşi Hakan Marten kim, nereli? Hudutsuz Sevda Hakan hangi dizilerde oynadı? Hakan Marten öldü mü?

Hudutsuz Sevda Yılmaz'ın kardeşi Hakan Marten kim, nereli? Hudutsuz Sevda Hakan hangi dizilerde oynadı? Hakan Marten öldü mü? FOX TV’nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç ve Asuman Dabak yer alıyor. Dizide Hakan karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı ise dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Yağız Can Konyalı kimdir? İşte, Yağız Can Konyalı’nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler.