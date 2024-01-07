Hudutsuz Sevda Yılmaz'ın kardeşi Hakan Marten kim, nereli? Hudutsuz Sevda Hakan hangi dizilerde oynadı? Hakan Marten öldü mü?

Yağız Can Konyalı, Oyuncu ve Model

Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında "İlk Aşk" filmiyle adım attı. Takım: Mahalle Aşkına filmi ile Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.





Televizyon dizilerinde de başarılı performans sergileyen Yağız Can Konyalı, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Aydın, "Adı Mutluluk" dizisinde Zeki Kubilay, "Bizim Hikaye" dizisinde Rahmet Elibol, "Aşk Ağlatır" dizisinde Rüzgar Özben ve "Arıza" dizisinde Mert Altay karakterlerini canlandırdı. Şu anda FOX TV'nin "Hudutsuz Sevda" dizisinde Hakan karakterini oynamaktadır.

Sosyal medyada da aktif olan Yağız Can Konyalı, Instagram'da 335 bin, Twitter'da 60 bin, Facebook'ta ise 230 bine yakın takipçiye sahiptir. Aynı zamanda bir model olarak da çalışan Konyalı, birçok markanın reklam yüzü olmuştur.





Yağız Can Konyalı, 1.85 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındadır. Başak burcu olan oyuncu, özel hayatıyla ilgili pek fazla bilgi paylaşmamaktadır. Evli değildir ve daha önce oyuncu Cansın Şenel ile ilişkisi olduğu iddia edilmiştir.

Yağız Can Konyalı kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991 doğumlu olup, 32 yaşındadır.

Yağız Can Konyalı nereli?

Yağız Can Konyalı, İstanbul doğumludur. Aslen Trabzonludur.

Yağız Can Konyalı hangi burç?

Yağız Can Konyalı, Başak burcudur.

Yağız Can Konyalı evli mi?

Yağız Can Konyalı, evli değildir. Özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi paylaşmayan Konyalı, daha önce oyuncu Cansın Şenel ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Yağız Can Konyalı boyu ve kilosu kaç?

Yağız Can Konyalı, 1.85 m boyunda ve 75 kg ağırlığındadır.