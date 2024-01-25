Hudutsuz Sevda’nın Yeni Bombası: Ceylan! Halil İbrahim’i Nasıl Etkileyecek?

Hudutsuz Sevda’da Ceylan Rüzgarı

NOW’un yeni sezonda da sürdürmeyi düşündüğü dizilerden biri olan “Hudutsuz Sevda” bu akşam 17. bölümüyle ekrana gelecek. MedYapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin başarılı oyuncu kadrosuna Esengül Aypek’in canlandırdığı “Ceylan” karakteri katılıyor. Ceylan, dizide Melike Küçük’ün rol aldığı “Sevda” ile başrolü paylaşıyor. Ceylan karakteri şimdiden izleyenlerin tepkisine neden oldu. ''Miray Daner çoğu sahnede yok. Bir de bu kızı getirdiler, yazık'' ''Aşk üçgeni hayırlı olsun'' ''Zeynep kocan elden gidiyor'' yorumlarını aldı.

Ceylan Kimdir?

Ceylan, dağ başındaki evinde çocukluğunu yaşayamamış, evin işlerini sırtlamış, odun kırmış, inek sağmış, yemek pişirmiş, çamaşır yıkamış ama hiç kimseye minnet etmemiş, boyun bükmemiş, aç kaldığı gecelerde bile kardeşlerine haram yedirmemiş cesur bir kadındır. Kız kardeşiyle başı dertte olduğunda Halil İbrahim’in kapısını çalar… Ceylan, Halil İbrahim’i ilk gördüğü anda etkilenir.