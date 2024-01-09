IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

IMDB, Türkiye’nin en iyi 20 dizisini açıkladı. Listede hem klasik hem de modern dizilerden örnekler var. İşte, puanlarına göre sıralanan diziler ve türleri.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar
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IMDB’nin Açıkladığı Türkiye’nin En İyi 20 Dizisi!

IMDB, dünyanın en büyük film ve dizi veritabanı, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi dizilerini puanlarına göre sıraladı. Bu listede, hem klasik hem de modern dizilerden örnekler var. Kimi diziler güldürdü, kimi diziler ağlattı, kimi diziler de heyecanlandırdı. İşte, IMDB’nin belirlediği Türkiye’nin en iyi 20 dizisi:

1. Şahsiyet

Bir cinayet soruşturmasının peşine düşen Alzheimer hastası bir adamın hikayesini anlatan Şahsiyet, IMDB puanı ile listenin zirvesinde yer alıyor. Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Metin Akdülger gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi, gerilim ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

2. Leyla ile Mecnun

Birbirine kaderin yazdığı iki aşığın komik ve fantastik maceralarını konu alan Leyla ile Mecnun, IMDB puanı ile ikinci sırada. Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizi, absürt komedi türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

3. İkinci Bahar

Bir dul kadın ve bir boşanmış adamın yollarının kesişmesiyle başlayan bir aşk hikayesini anlatan İkinci Bahar, IMDB puanı ile üçüncü sırada. Türkan Şoray, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta oyuncuların rol aldığı dizi, romantik komedi türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

4. Ezel

Bir hırsızlık olayında ihanete uğrayan ve hapisten kaçtıktan sonra yeni bir kimlikle intikam peşine düşen bir adamın hikayesini anlatan Ezel, IMDB puanı ile dördüncü sırada. Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz gibi yıldız oyuncuların rol aldığı dizi, suç ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

5. Tatlı Hayat

Bir piyango biletiyle zengin olan bir ailenin başından geçen komik olayları konu alan Tatlı Hayat, IMDB puanı ile beşinci sırada. Haluk Bilginer, Türkan Şoray Demet Akbağ ve Asuman Dabak gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizi, aile ve komedi türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

6. Masum

Bir emekli komiserin, oğlunun cinayetle suçlanması üzerine yaşadığı dramı ve gerçekleri ortaya çıkarma çabasını anlatan Masum, IMDB puanı ile altıncı sırada. Haluk Bilginer, Nur Sürer ve Okan Yalabık gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı dizi, gizem ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

7. Muhteşem Yüzyıl

Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerinden birinde, Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını ve aşkını anlatan Muhteşem Yüzyıl, IMDB puanı ile yedinci sırada. Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve Nebahat Çehre gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi, tarih ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

8. Çalıkuşu

Yatılı okula giden ve öğretmen olan bir genç kızın, Anadolu’da yaşadığı zorlukları ve aşkı anlatan Çalıkuşu, IMDB puanı ile sekizinci sırada. Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizi, romantik ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

9. Behzat Ç

Ankara’da cinayet masasında çalışan sert ve asi bir polisin, çözdüğü davaları ve yaşadığı sorunları anlatan Behzat Ç, IMDB puanı ile dokuzuncu sırada. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı dizi, polisiye ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

10. 7 Güzel Adam

Milli Edebiyat akımının öncülerinden olan yedi şairin hayatlarını ve şiirlerini anlatan 7 Güzel Adam, IMDB puanı ile onuncu sırada. Uraz Kaygılaroğlu, Baran Akbulut ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi, biyografi ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

11. Yeditepe İstanbul

Bir apartmanda yaşayan yedi üniversite öğrencisinin arkadaşlık, aşk ve hayat mücadelelerini konu alan Yeditepe İstanbul, IMDB puanı ile on birinci sırada. Emre Kınay, Özgü Namal ve Zuhal Olcay gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizi, gençlik ve komedi türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

12. Kurtlar Vadisi

Derin devletin kirli işlerine karşı mücadele eden bir gizli örgütün hikayesini anlatan Kurtlar Vadisi, IMDB puanı ile on ikinci sırada. Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Kenan Çoban gibi yıldız oyuncuların rol aldığı dizi, aksiyon ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

13. Bir Demet Tiyatro

Bir tiyatro topluluğunun sahne arkasında yaşadığı komik ve duygusal olayları konu alan Bir Demet Tiyatro, IMDB puanı ile on üçüncü sırada. Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan ve Zerrin Sümer gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, tiyatro ve komedi türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

14. Şubat

Bir kaza sonucu özel güçlere sahip olan bir adamın, adalet arayışını ve aşkını anlatan Şubat, IMDB puanı ile on dördüncü sırada. Alican Yücesoy, Melisa Sözen ve Musa Uzunlar gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı dizi, fantastik ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

15. Aşk-ı Memnu

Yengesine aşık olan genç bir adamın, tutkulu ve yasak bir ilişkiye girmesini anlatan Aşk-ı Memnu, IMDB puanı ile on beşinci sırada. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya ve Selçuk yöntem gibi usta isimlerin rol aldığı dizi, Romantik ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

16. Fi

Bir psikiyatristin, ünlü bir yazarla yaşadığı tehlikeli ve çarpıcı bir aşkı anlatan Fi, IMDB puanı ile on beşinci sırada. Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi, psikolojik ve dram türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

17. Acayip Hikayeler

Birbirinden ilginç, fantastik ve korkunç hikayeleri konu alan Acayip Hikayeler, IMDB puanı ile on altıncı sırada. Haluk Bilginer, Şevval Sam ve Tamer Karadağlı gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizi, antoloji ve korku türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

18. Süper Baba

Bir baba ve dört çocuğunun yaşadığı ailevi ve toplumsal sorunları anlatan Süper Baba, IMDB puanı ile on yedinci sırada. Şevval Sam, Şevket Altuğ ve Bennu Yıldırımlar gibi usta oyuncuların rol aldığı dizi, dram ve komedi türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

19. Avrupa Yakası

Bir gazete ofisinde çalışan ve aynı apartmanda yaşayan bir grup insanın komik ve romantik maceralarını konu alan Avrupa Yakası, IMDB puanı ile on sekizinci sırada. Gülse Birsel, Engin Günaydın ve Levent Üzümcü gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi, sitcom ve komedi türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

20. Beş Kardeş

Birbirinden farklı karakterlere sahip beş kardeşin hayatlarını ve aile bağlarını anlatan Beş Kardeş, IMDB puanı ile on dokuzuncu sırada. Serkan Keskin, Osman Sonant ve Ayşen Gruda gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizi, dram ve komedi türünde.

IMDB Puanlarına Göre Türkiye’nin En İyi Dizileri: İşte Tüm Detaylar

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