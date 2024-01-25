İnci Taneleri Dizisi İzleyicileri Büyüledi! Reytingleri ve Sosyal Medya Yorumları Nasıl?

İnci Taneleri Dizisi Reytingleri ve Twitter Yorumlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

İnci Taneleri dizisi izleyicilerden tam not aldı Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan gibi isimler yer aldı. Dizinin ilk bölümü hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciler diziyi beğendiklerini ve devamını merak ettiklerini Twitter’da paylaştılar.,





İnci Taneleri Dizisinin Konusu Nedir?

İnci Taneleri, insanların birbirleriyle kurduğu ince bağları konu alan, duygusal ve derin bir hikâyeyi anlatıyor. Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Ancak Azem’in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem’in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır…

İnci Taneleri Dizisinin Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Kanal D'nin heyecanla beklenen İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merakla beklenen bir yapıma dönüşüyor. İşte diziye renk katacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler:

1. **Yılmaz Erdoğan (Azem Yücedağ):** Dizinin başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ karakterine hayat verecek. Karizmatik ve güçlü kişiliği ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

2. **Hazar Ergüçlü (Dilber):** Dilber karakterini canlandıracak olan Hazar Ergüçlü, kariyerindeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. İnci Taneleri'nde güçlü ve duygusal bir karakteri hayata geçirecek.

3. **Selma Ergeç (Piraye):** Selma Ergeç, Piraye karakteri ile İnci Taneleri dizisinde seyirci karşısına çıkacak. Oyunculuğu ve etkileyici performansıyla karaktere hayat verecek.

4. **Kubilay Aka (Cihan):** Dizide Cihan karakterini canlandıracak olan Kubilay Aka, diziye dinamizm katacak genç bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

5. **Ülkü Hilal Çiftçi (Ayça):** Ayça karakterini üstlenecek olan Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri dizisinin genç ve enerjik kadrosuna katkı sağlayacak.

6. **Orkuncan İzan (Zerre):** Zerre karakterini canlandıracak olan Orkuncan İzan, izleyicilere sürpriz dolu anlar yaşatacak.

7. **Yasemin Conka Baştan (Nergis):** Yasemin Conka Baştan, Nergis karakteri ile diziye renk katacak. İnci Taneleri'nin ilgi çekici karakterlerinden biri olacak.

8. **Furkan Rıza Demirel (İzzet):** İzzet karakterini canlandıracak olan Furkan Rıza Demirel, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor.

9. **Güven Kıraç (Kasım):** Güven Kıraç, Kasım karakteri ile İnci Taneleri dizisinin kadrosunda yer alacak. Deneyimli oyunculuğuyla karakterine hayat verecek.

İnci Taneleri Dizisinin Reytingleri Nasıl?



25 Ocak 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen "İnci Taneleri" dizisi, yayınlandığı saat aralığında büyük bir başarı elde etti. AB ve ABC1 kategorilerinde birinci olan dizi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. AB kategorisinde 9.05 reyting ve 21.02 izlenme payı elde eden dizi, ABC1 kategorisinde de 8.76 reyting ve 19.77 izlenme payı ile zirveye yerleşti. Toplamda ise 5.63 reyting ve 12.67 izlenme payı elde eden dizi, genel sıralamada ikinci sıraya yerleşti. İzleyicilerden gelen olumlu geri dönüşlerle dikkat çeken "İnci Taneleri" dizisi, reytinglerdeki başarısıyla da adından söz ettirdi.

İnci Taneleri Dizisi Sosyal Medyada Nasıl Karşılandı?

İnci Taneleri dizisi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizi, Twitter’da Türkiye gündeminde birinci, dünya gündeminde ise üçüncü sırada yer aldı. Diziye ilişkin atılan 100 binden fazla tweet, izleyicilerin beğenisini ve eleştirilerini yansıttı. Dizinin tanıtımında yer alan “Babamın kokusu, annemin yüzü” sözleri, izleyiciler tarafından çok konuşuldu. Ayrıca, Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon sahnesi, izleyicilerden büyük alkış aldı. Dizinin oyunculuk performansı, senaryosu ve müzikleri de övgüyle bahsedilen konular arasında yer aldı. Dizinin ilk bölümüne ilişkin bazı sosyal medya yorumları şöyle:

“İnci Taneleri dizisi çok güzel başladı. Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve oyunculuğu muhteşem. Hazar Ergüçlü ise bambaşka bir boyut. Dizinin müzikleri de çok etkileyici. Tebrikler.”

“İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü’nün pavyon sahnesi çok etkileyiciydi. Oyunculuğu, dansı, sesi, her şeyi harikaydı. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı senaryo da çok duygusal ve derin. Diziye bayıldım.”

“İnci Taneleri dizisi çok sıkıcı ve klişe geldi bana. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı senaryo çok zayıf ve tutarsız. Oyunculuklar da çok yapay. Dizinin tek iyi yanı müzikleri. Diziye devam etmeyeceğim.”

“İnci Taneleri dizisi çok başarılı bir yapım. Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de oynaması çok büyük bir iş. Oyuncu kadrosu da çok iyi. Dizinin konusu çok ilgi çekici ve sürükleyici. Diziye bağımlı oldum.”