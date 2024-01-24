İnci Taneleri dizisi konusu ne, Azem'in hikayesi ne? İnci Taneleri oyuncu kadrosunda kimler var kim hangi karakter?

Kanal D’nin İnci Taneleri dizisi konusu ve oyuncuları: Yılmaz Erdoğan’ın yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri, yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve “Senin Aşkın Değil, Failin Olmak da Varmış” sözleriyle izleyicinin dikkatini çeken bir hikaye anlatıyor. Dizide, Yılmaz Erdoğan, eşini öldürmekle suçlanmış bir edebiyat öğretmeni olan Azem Yücedağ’ı canlandırıyor. Azem, cezaevinden çıktıktan sonra kaybettikleri için pişmanlık duyar ve onları bulmaya çalışır. Ancak Azem’in geçmişiyle yüzleşmesi ve sırtında taşıdığı büyük bir sır, onun hayatını zorlaştırır. Azem, kolyesinden kopan inci tanelerini toplamaya çalışırken, aynı zamanda çocuklarıyla yeniden bir araya gelmek ister. Ancak Azem’in çocuklarının da artık farklı hayatları vardır. İnci Taneleri dizisi, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikaye sunuyor.







İnci Taneleri dizisi konusu nedir?

İnci Taneleri dizisi, Azem Yücedağ’ın kaybettiklerini bulma mücadelesini konu alıyor. Azem, kendisi gibi öğretmen olan eşini öldürmekle suçlanmış bir edebiyat öğretmeni. Eşi ve iki çocuğu ile mutlu bir hayatı olan Azem’in tüm yaşamı bir gecede tepe taklak oluyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem, acılarla dolu geçmişi, içinde sakladığı büyük sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşuyor. Geçmişin tüm izlerine ve yaşananlara rağmen kolyesinden kopan inci tanelerini toplamaya çalışıyor. Artık tek amacı evlatlarını bulup yeniden aynı masa etrafında bir araya getirmek olan Azem’in en büyük düşmanı ise zaman. Onun dört duvar arkasında geçirdiği zorlu yıllarda çocukları için de her şey değişmiştir. Bakalım Azem Yücedağ, dağılmış inci tanelerini tekrar bir araya getirebilecek mi?

İnci Taneleri dizisi oyuncu kadrosu kimlerdir?

İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Cem Davran, Ayşenil Şamlıoğlu, Bülent Şakrak, Cemre Ebuzziya, Ceren Moray, Hakan Salınmış, İsmail Hacıoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Sibel Taşçıoğlu, Uğur Polat, Zeynep Kankonde gibi isimler yer alıyor. Dizide, Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ karakterini, Hazar Ergüçlü, Dilber karakterini, Selma Ergeç, Azem’in eşi Zeynep karakterini, Kubilay Aka, Azem’in oğlu Cem karakterini, Güven Kıraç, Azem’in en yakın arkadaşı ve avukatı Şevket karakterini, Yasemin Baştan, Azem’in kızı Elif karakterini canlandırıyor.

İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor?

İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor. Dizinin ilk bölümü, izleyicileri hem güldürecek hem de duygulandıracak sahnelerle dolu. Dizinin fragmanları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Dizinin resmi YouTube kanalından ve web sitesinden fragmanları izleyebilirsiniz.

İnci Taneleri dizisi konusu nedir? İnci Taneleri dizisi, cezaevinden çıkan bir edebiyat öğretmeni olan Azem Yücedağ’ın (Yılmaz Erdoğan) hayatını konu alıyor.



İnci Taneleri dizisi oyuncu kadrosu kimlerdir? İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.

İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor? İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

İnci Taneleri dizisi fragmanı nereden izlenebilir? İnci Taneleri dizisinin fragmanı, Kanal D’nin resmi YouTube kanalından ve web sitesinden izlenebilir.

İnci Taneleri dizisi gerçek bir hikaye mi? İnci Taneleri dizisi, Yılmaz Erdoğan’ın kendi kaleminden çıkan özgün bir hikayedir. Dizinin gerçek bir hayat hikayesinden esinlenmediği, tamamen kurgusal olduğu belirtiliyor.