İnci Taneleri dizisi nerede çekildi? İnci Taneleri uyarlama mı?

Kanal D’nin İnci Taneleri dizisi nerede çekiliyor? Hangi pavyonda çekildi? İnci Taneleri uyarlama mı gerçek hikaye mi?

Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin senaryosunu yazan ve başrolünde oynayan Yılmaz Erdoğan, iki yıl boyunca dizinin hikayesi üzerinde çalıştığını söylüyor. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor. Dizinin fragmanı yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Özellikle Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı, sosyal medyada gündem oldu. Peki, İnci Taneleri dizisi nerede çekiliyor? Hangi pavyonda çekildi? İnci Taneleri uyarlama mı gerçek hikaye mi? İşte, İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler.





İnci Taneleri dizisi nerede çekiliyor?

İnci Taneleri dizisi, İstanbul’da çekiliyor. Dizinin çekimleri, İstanbul’un farklı semtlerinde devam ediyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar, dizinin atmosferini yansıtıyor. Dizinin çekim yerleri arasında, Beyoğlu, Balat, Karaköy, Taksim, Kadıköy, Üsküdar gibi yerler bulunuyor. Dizinin çekimleri, hem kapalı hem de açık mekanlarda gerçekleştiriliyor.

İnci Taneleri dizisi hangi pavyonda çekildi?

İnci Taneleri dizisinin en çok konuşulan sahnelerinden biri, pavyon sahnesi oldu. Dizide, Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakteri, bir pavyonda dans ediyor. Bu sahne için, Hazar Ergüçlü, Ezo adında bir uzmandan özel dersler aldı. Dizinin pavyon sahneleri, Ankara’da bulunan 06 Pavyon’da çekildi. Bu pavyonda, Sincanlı Erkal da sahne alıyor. Dizinin pavyon sahneleri, gerçekçi ve etkileyici bir şekilde izleyiciye sunuluyor.

İnci Taneleri dizisi uyarlama mı gerçek hikaye mi?

İnci Taneleri dizisi, Yılmaz Erdoğan’ın kendi kaleminden çıkan özgün bir hikayedir. Dizinin gerçek bir hayat hikayesinden esinlenmediği, tamamen kurgusal olduğu belirtiliyor. Yılmaz Erdoğan, dizinin hikayesini yazmak için iki yıl boyunca çalıştığını söylüyor. Dizinin duygusal ve dramatik bir hikaye anlattığını, izleyicilerin kendilerinden bir şeyler bulabileceklerini ifade ediyor.

İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilen birçok soru var. İşte, arama motorunda en çok aranan SEO başlıkları ve cevapları:



İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor? İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

İnci Taneleri dizisi oyuncu kadrosu kimler? İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Cem Davran, Ayşenil Şamlıoğlu, Bülent Şakrak, Cemre Ebuzziya, Ceren Moray, Hakan Salınmış, İsmail Hacıoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Sibel Taşçıoğlu, Uğur Polat, Zeynep Kankonde gibi isimler yer alıyor.

İnci Taneleri dizisi fragmanı nereden izlenebilir? İnci Taneleri dizisinin fragmanı, Kanal D’nin resmi YouTube kanalından ve web sitesinden izlenebilir. Ayrıca, dizinin sosyal medya hesaplarından da fragmanı takip edebilirsiniz.

İnci Taneleri dizisi nerede çekiliyor? İnci Taneleri dizisi, İstanbul’da çekiliyor. Dizinin çekim yerleri arasında, Beyoğlu, Balat, Karaköy, Taksim, Kadıköy, Üsküdar gibi yerler bulunuyor.

İnci Taneleri dizisi hangi pavyonda çekildi? İnci Taneleri dizisinin pavyon sahneleri, Ankara’da bulunan 06 Pavyon’da çekildi. Bu pavyonda, Sincanlı Erkal da sahne alıyor.

İnci Taneleri dizisi uyarlama mı gerçek hikaye mi? İnci Taneleri dizisi, Yılmaz Erdoğan’ın kendi kaleminden çıkan özgün bir hikayedir. Dizinin gerçek bir hayat hikayesinden esinlenmediği, tamamen kurgusal olduğu belirtiliyor.