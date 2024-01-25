İnci Taneleri dizisi Piraye kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Piraye'nin gerçek hikayesi

İnci Taneleri dizisi Piraye'yi kim oynuyor, gerçek ismi ne?

İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Dizide, Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ karakterini, Hazar Ergüçlü, Dilber karakterini, Selma Ergeç, Piraye karakterini, Kubilay Aka, Azem’in oğlu Cihan karakterini, Güven Kıraç, Kasım karakterini, Yasemin Baştan ise Nergis karakterini canlandırıyor. Peki dizide Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç kim, kaç yaşında nereli?





Selma Ergeç kimdir?

Selma Ergeç, 1 Kasım 1975 yılında Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya gelmiştir. Türk bir babanın ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak doğan Ergeç, babasının Adanalı bir doktor, annesinin ise Alman bir hemşire olduğu bir ailede büyümüştür. İlkokulu Mersin'de, ortaokulu Ankara'da, liseyi ise Almanya, İngiltere ve Fransa'da tamamlamıştır. Selma Ergeç, çok iyi düzeyde İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe bilmektedir.

Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Selma Ergeç, 1998 yılında Almanya'da Münster Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Ancak üçüncü sınıfta Türkiye'ye staja gelerek oyunculuk kariyerine adım attı. Ergeç'in ilk oyunculuk deneyimi, Böyle mi Olacaktı dizisinde eroin bağımlısı bir genç kızı canlandırarak gerçekleşti. Daha sonra Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi ve Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasında En İyi Yürüyen Manken seçilen Selma Ergeç, ayrıca Emre Altuğ'un "Gidecek Yerim Mi Var" şarkısının klibinde de yer aldı.

Selma Ergeç'in oyunculuk kariyerindeki başarıları arasında, 2007-2009 yılları arasında "Asi" dizisinde canlandırdığı Defne karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanması yer alır. Ayrıca, "Ses" filmindeki Derya karakteriyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi. 2011-2013 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hatice Sultan karakterini canlandıran Ergeç, bu rolüyle Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi. 2014 yılında "Kırımlı" filmindeki Maria Koseckhi karakteriyle Uluslararası Kırım Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, 2017 yılında "Vatanım Sensin" dizisindeki Halide Edip Adıvar karakteriyle Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.



