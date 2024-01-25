İnci Taneleri dizisi Zerre kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Zerre'nin gerçek hikayesi

İnci Taneleri dizisi Zerre'yi kim oynuyor, gerçek ismi ne?

İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Dizide, Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ karakterini, Hazar Ergüçlü, Dilber karakterini, Selma Ergeç, Piraye karakterini, Kubilay Aka, Azem’in oğlu Cihan karakterini, Güven Kıraç, Kasım karakterini, Yasemin Baştan ise Nergis karakterini canlandırıyor. Peki dizide Zerre karakterini canlandıran Orkuncan İzan kim, kaç yaşında nereli?





Orkuncan İzan kimdir?



Orkuncan İzan, 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş bir oyuncudur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi MSSF Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra, oyunculuk kariyerine Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı derslerle başlamıştır. RS İletişim Menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan İzan, tiyatro sahnesine ilk adımını 2010 yılında "Fehim Paşa Konağı" isimli tiyatro oyunuyla atmış ve ardından birçok tiyatro oyununda başarılı performans sergilemiştir.

Orkuncan İzan'ın tiyatro kariyerinde elde ettiği başarılar arasında "Misket" adlı oyunla Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu" ödülü bulunmaktadır. İzan, Kadıköy Boa Sahne'de devam eden tiyatro çalışmalarının yanı sıra, çeşitli dizi projelerinde de rol almıştır.





Tiyatro Oyunları:

1. Misket / Oyuncu - 2021

2. Kuvayi Milliye Destanı / Oyuncu - 2019

3. Japon Kuklası / Oyuncu - 2019

4. La Ronde / Oyuncu - 2018

5. The Blue Hotel / Oyuncu - 2018

6. Japon Kuklası / Oyuncu - 2017

7. 39 Basamak / Oyuncu - 2017

8. Lefty'i Beklerken / Oyuncu - 2016

9. Kedi'nin Pençesi / Işık Tasarımı - 2015

10. Hitler ya da Özgürlük / Oyuncu - 2014

11. Müfettişler Müfettişi / Oyuncu - 2010

12. Fehim Paşa Konağı / Oyuncu - 2010

Rol Aldığı Film ve Diziler:

1. İnci Taneleri (Zerre, TV Dizisi 2024)

2. Güzel Günler (Feyyaz, TV Dizisi 2022-2023)

3. Yargı (Çağdaş Muhtar, TV Dizisi 2022)

4. Hekimoğlu (Baran, TV Dizisi 2020)