“İnci Taneleri” dizisindeki “Nusret” karakteri Rıza Kocaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

İnci Taneleri'nin Nusret'i: Rıza Kocaoğlu

Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” dizisi, reytingleri altüst etti. Dizinin yeni bölümünde Kubilay Aka'nın ardından Çukur'un yıldızı Rıza Kocaoğlu da yer alacak. “İnci Taneleri”nin ilk bölümü, izleyicileri ekran başına bağladı. Youtube'da 17 saat içinde 2 milyondan fazla izlenme alan dizide, Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolüyle yaptığı pavyon dansı büyük beğeni topladı. Dans sahneleri, reytingleri 12'ye çıkardı.

Rıza Kocaoğlu Kimdir?

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Kars-Erivanlı ve Selanikli bir ailenin çocuğudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Babası, Göztepe'nin ünlü tribün lideri "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Kendisi de tutkulu bir Göztepeli'dir.

Rıza Kocaoğlu'nun Kariyeri

Rıza Kocaoğlu, sinemaya Çağan Irmak'ın yönettiği "Bana Şans Dile" filmiyle adım attı. Bu filmde başrol oynadı ve Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. "Av Mevsimi" filminde de rol alan oyuncu, DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock"ta sahne aldı. 90'ların popüler radyo programı Kaybedenler Kulübü'nün sinema uyarlamasında da rol aldı. Kuzey Güney ve Ezel gibi dizilerde de önemli roller üstlendi. 2012-2015 yılları arasında atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde "Yasin Komiser" karakterini canlandırdı.

2016-2017 yılları arasında Show TV'de ekrana gelen İçerde dizisinde Davut karakteriyle başrol oynadı. 2017-2021 arasında Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde "Aliço" karakteriyle seyircinin gönlünü fethetti. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle komedi yeteneğini gösterdi. 2020 yılında TRT 1'de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm adlı tarihî dizide, Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul Telgraf müdürü olan İhsan Pere'yi oynadı.