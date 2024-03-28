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İnci Taneleri'ne iki yeni isim dahil oldu: Cenk ve Reyyaz

Perşembe akşamları reytingleri altüst eden Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyiciylerine büyük bir sürpriz yaşatacak. Fenomen diziye iki yeni isim dahil oluyor: Selim Erdoğan 'Reyyaz' karakteri ve Bekir Aksoy 'Cenk' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 18:45
İnci Taneleri'ne iki yeni isim dahil oldu: Cenk ve Reyyaz

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, bu akşam seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide, yeni bölümde izleyicilerle buluşacak olan 'Reyyaz' karakterini Selim Erdoğan canlandıracak. Selim Erdoğan, bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

İnci taneleri

Ayrıca bu bölümde, Bekir Aksoy da 'Cenk' karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alacak. 

Muhabirlerle karşılaşınca şaşıran Aksoy, "Siz de mi buradasınız? Şaşırdım" dedi. Hazar Ergüçlü ise Funda Eryiğit ve Hidayet Erdinç ile birlikte rol aldığı "Timsah Ateşi" adlı oyundan sete gelerek, "Dizi setinden oyuna geçtim. İnanılmaz bir deneyimdi ancak şu an bitkin haldeyim" şeklinde konuştu.

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