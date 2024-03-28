İnci Taneleri'ne iki yeni isim dahil oldu: Cenk ve Reyyaz

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, bu akşam seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide, yeni bölümde izleyicilerle buluşacak olan 'Reyyaz' karakterini Selim Erdoğan canlandıracak. Selim Erdoğan, bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkacak.





Ayrıca bu bölümde, Bekir Aksoy da 'Cenk' karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alacak.

Muhabirlerle karşılaşınca şaşıran Aksoy, "Siz de mi buradasınız? Şaşırdım" dedi. Hazar Ergüçlü ise Funda Eryiğit ve Hidayet Erdinç ile birlikte rol aldığı "Timsah Ateşi" adlı oyundan sete gelerek, "Dizi setinden oyuna geçtim. İnanılmaz bir deneyimdi ancak şu an bitkin haldeyim" şeklinde konuştu.