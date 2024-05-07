İnci Taneleri sezon finaliyle veda ediyor! İşte sezon final tarihi

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 30 Mayıs Perşembe akşamı 17. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara veda edecek.

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, hapishaneden çıkan idealist öğretmenin ailesini bir araya getirme mücadelesini konu alıyor. Dizide Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi usta isimler eşlik ediyor. Son dönemde ise Sera Kutlubey'in "Nehir" karakteriyle kadroya dahil olmasıyla heyecan daha da artmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İnci Taneleri, 17 bölüm boyunca izleyenleri ekranlara kilitleyen hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla büyük beğeni topladı. Dizi, aile, sevgi, fedakarlık ve umut gibi temaları işleyerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan sezon finalinde ise izleyenleri büyük bir sürpriz bekliyor. Sezon boyunca yaşanan tüm olayların doruk noktasına ulaşacağı sezonda final bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu.

İnci Taneleri'ni sevenler, dizinin final bölümünü kaçırmamak için 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'yi ekranlarına kilitleyecekler