İnci taneleri yine reyting rekortmeni oldu! Abla kardeşin buluşması izleyiciyi hüngür hüngür ağlattı

İnci Taneleri yine reyting rekorları kırıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İNCİ TANELERİ REYTİNG REKORLARI KIRIYOR

Perşembe akşamlarının en sevilen dizisi haline gelen İnci Taneleri dizisinin geçtiğimiz bölümü seyirciye duygusal anlar yaşattı. Dizinin geçen bölümünde Nehir'in hikayesi işlendi. Nehir İstanbul'a annesinin mezarını ziyaret etmeye geldi. Nehir annesinin öldüğü gün babasının gözaltına alındığı anları hatırladı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Nehir ise kardeşini bir süre takip etti ve mezarlığa dönerek annesinin rüyasına girmesini istedi ve ona çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Nehir ve Arcan İstanbul'a dönmeleri sebebiyle bir parti düzenledi ve partide Piraye'nin kardeşi Tayfun da vardı. Nehir yakın arkadaşı Sedef ile sohbet ederken kardeşi ile babasını gördüğünü anlattı. Sedef arkadaşını teselli ederek iletişime geçmemesi ile ilgili uyarılarda bulundu. Meltem ise Arcan'ın annesi Mahun'a Nehir ve Arcan'ın düğünleriyle ilgili sunum yaptı ve Nehir'e bir telefon geldi. Nehir babasının sesini duydu ve Arcan ile bir tartışma yaşadı. Tayfun ise Arcan'ı pavyona gitmeye ikna etmeye çalışırken Nehir isteksiz olduğunu söyledi. Sedef ise arkadaşını ailesinden uzak tutmak için çabalamaya devam etti. Azem'e çocuklarının peşini bırakması gerektiğini ve katil olduğunu belirten bir mesaj gönderdi. Elif Cihan ile tartışırken kötü insanlar olup olmadıklarını sorgularken Aleyna Reyyaz'dan kendisini öldürmesini istiyordu. Reyyaz zamanı olduğunu söyledi. Nusret ise Cihan'ın yanında kız arkadaşıyla tanıştıve Reyyaz ile yapılan görüşme detaylarını aktardı. Reyyaz'ın kendilerini bırakması için bir şartı olduğunu, kararını daha vermediğini ancak Aleyna'yı öldürmelerini isteyeceğini belirtti.





Reyyaz Aleyna'yı affederken Necmi'nin kim olduğunu sorguladı. Zerre ise Yıldız ve Dilber'in parasını kumara yatırdı. Ayça tekne turuna çıkarken Azem de derslere devam etmek için tekneye gitti. Ayça öğretmeninin çorabının yırtık olduğunu gördü. Annesi ile birbirlerinden hoşlanıp hoşlanmadığını sordu ancak Azem annesinin hayatında başka birinin olduğunu söyledi. Dilber mekanda dans ederken Zahir geldi. Koluna yaptırdığı Dilber dövmesini gösterdi. Mahun ise Nehir'i yemeğe davet etti. Yemek sırasında Arcan ile yaşanan tartışmayı düşünmesi gerektiğini ve bu evlilikle mutsuz olacaklarını düşündüğünü söyledi. Bir oğlunu bağımlılıkları yüzünden kaybettiğini söyleyen Mahun bir oğlunu daha kaybetmek istemediğini ve kız tarafından kimsenin olmamasının da kötü algılanacağını belirtti. Azem kendisini takip eden arabanın plakasının Arcan'ın otelinden bir arabaya ait olduğunu öğrendi. Yetkili kişilerle görüşme yaptı ve yetkili kişi olayları Mahun'a aktardı. Mahun şüpheleriyle birlikte hareket etmeye başladı. Nehir ise babasının cezaevinden çıktığını Arcan'a anlattı ve Arcan ailesiyle görüşmesini istemediğini anlattı. Dilber parasının olmadığını fark etti ve Zerre'den şüphelenmeye başladı. Dizinin sonunda Cihan galeriden ayrıldı ve otoparkta arkadaşıyla görüşürken Nehir geldi. Nehir Özgür diye seslendi ve Cihan ablasını tanıdı. İki kardeş seneler sonra bir araya gözyaşlarıyla gelmiş oldu.