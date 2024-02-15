İngiltere'nin sevilen yarışması "Too Hot To Handle" Türkiye için uyarlandı: ''Aşk Adası'' Saba Tümer'in sunumuyla yakında GAİN'de!

Aşk Adası'nda Saba Tümer rüzgarı

İngiltere'de reyting rekorları kıran aşk yarışması Aşk Adası, Türkiye'de de sevenleriyle buluşacak. Aşk Adası'nın ne zaman başlayacağı, Saba Tümer'in Aşk Adası'nda sunucu olup olmayacağı gibi sorular gündemde. Aşk Adası'nın sunucusu olarak Saba Tümer'in seçildiği, tanıtım videosuyla duyuruldu.

Aşk Adası ne zaman başlayacak?

Aşk Adası, dijital yayın platformu Gain'de izlenebilecek. Yarışmanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Aşk Adası'nın yarışmacıları da merakla bekleniyor. Yurtdışında Too Hot to Handle ismiyle bilinen yarışma, Türkiye'de de sosyal medyada ilgi görüyor.

Aşk Adası formatı nasıl olacak?

Aşk Adası'nın tanıtım videosunda şöyle denildi: \"Bir adada mahsur kalsanız yanınıza ne alırdınız? Ateşli bir aşk, devasa bir villa, havuz, yaz partileri, bitmeyen eğlence? Böyle bir ada hayal gibi geliyor, değil mi? Ama hayal ettiğimiz her şey gerçek olabilir! Biz sizin için böyle bir hayal kurduk ve bu hayali gerçekleştirecek şanslı adalılarla tanışmanın vakti geldi...\"

Aşk Adası sunucusu Saba Tümer kimdir?

Aşk Adası'nın sunuculuğunu yapacak olan Saba Tümer, ünlü bir sunucu ve gazeteci. Gülüşüyle herkesi etkileyen Saba Tümer, pek çok televizyon programına ev sahipliği yaptı. Saba Tümer, Aşk Adası ile ekranlara geri dönüyor.