İstanbul'da depremin hissedilmesi bile yetti: Evsiz kaldılar

İstanbul, son yaşanan depremin ardından büyük bir depreme ne kadar hazır sorusunu düşündürüyor. Yalova açıklarında meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem, İstanbul'da da hissedildi ve birçok aileyi evsiz bıraktı. Bu olay, Türkiye'nin acı bir gerçeği olan depremin tehdidini bir kez daha hatırlattı. Güngören'de bir binanın 3. katında meydana gelen balkon tavanındaki çökme, yapılan incelemenin ardından binanın boşaltılmasına neden oldu. İşte detaylar...





İSTANBUL BÜYÜK BİR DEPREME HAZIR

Yalova'daki depremin etkisiyle Güngören'deki 4 katlı binanın 3. katında yaşanan çökme, afetin potansiyel etkilerini gözler önüne serdi. İtfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle başlayan incelemede, binanın altındaki dükkanın mühürlenmesi ve sakinlere evlerini terk etmeleri için süre verilmesi kararı alındı. Bina sakinleri, depremden önce bile binada küçük çatlaklar ve su sızıntıları gibi sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Depremin ardından ortaya çıkan bu durum, İstanbul'daki yapı stoğunun depreme karşı dayanıklılığına dair endişeleri artırdı. İncelemeler sonucunda binanın riskli olduğu tespit edilmiş, ancak binada yaşayanlar deprem öncesinde de bazı hasarların farkında olduklarını belirtmişlerdir. İstanbul'da yaşayanlar, benzer riskleri taşıyan binaların durumunu değerlendirirken, deprem öncesi yapılan kontrollerin ve gerekli tedbirlerin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.





İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Güngören'deki bir binada yaşayan sakinler, yaşadıkları olayı ve bina durumunu anlattılar. Kahraman Hama Elhacı, depremin ardından belediyeyi arayarak yardım talep etmiş. Binanın boşaltılması için imza alınmış, ancak sakinler nereye gideceklerini bilmiyor. Bina 57 yaşında ve deprem öncesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması endişe yaratıyor. Elhacı, yaşadıkları anı şu şekilde ifade etti: "Evdeydim ve biraz hissettim. Belediyeyi aradık. Geldiler, baktılar. Evimizi boşaltmamız için imza aldılar. Biz nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bina ortalama 57 senelik. Eski bina olduğu için deprem öncesinde yapılması gerekiyordu ama kimse yapmadı. Dün saat 02:00 civarında geldiler. Hemen çıkacaksınız dediler. Balkona çıktık. Gördük, kötü durumdaydı. İlk sesi duyduğumuzda acaba patlama mı oldu dedik. Komşu anlattı. Bizde gittik baktık. Sonra hemen boşalttık."

Hasan Samter ise deprem esnasında evde olduğunu ve yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Deprem esnasında evdeydim. Ufak bir sarsıntı oldu. Kısa sürdü zaten. O esnada bir ses geldi. Ben en üst katta oturuyorum. Balkonun sıvası aşağıya düşmüş. O esnada araba kazası oldu zannettik. Yan taraftaki herkes cama çıktı. Ne oluyor diye bakındılar. Alt komşumdan ses geldi. Aşağı baktığımızda sıva komple yerdeydi. Belediyeye haber verdik. Belediye de gelip kontrol yaptılar. Daha sonra tahliye ettiler. Bugün akşama kadar değerli eşyalarınızı alın yoksa mühürleyeceğiz dediler. Eşyalarımızı aldık. Dışarıdayız. Kolonlar sağlıklı değil. Çoğu ıslak."

Samter, çatının durumunun iyi olmadığını belirtti ve diğer ev sahipleriyle iletişim kurarak durumu paylaştığını söyledi. Ancak çatının riskine dair uyarılarına rağmen pek dikkate alınmadığını ifade etti. İlerleyen süreçte belediyeden gelecek haberleri beklediklerini söyledi. Bu olayın ardından bir işin içine girdiklerini belirterek, belediyenin kendilerine yardım edip etmeyeceğini ve gerekirse kira yardımı yapılıp yapılmayacağını öğrenmek için belediyeden gelecek haberleri beklediklerini dile getirdi.