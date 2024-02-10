Kardeşlerim dizisine Altın Portakal ödüllü sürpriz oyuncu dahil oldu! İşte detayları

Kardeşlerim dizisi, yeni sezonunda Altın Portakal ödüllü Selen Domaç’ı kadrosuna kattı. Domaç, gizemli bir rolle izleyiciyi şaşırtacak. Dizi, yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Kardeşlerim dizisine Altın Portakal ödüllü sürpriz oyuncu dahil oldu! İşte detayları
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Ödüllü Oyuncu Kardeşlerim Dizisine Dahil Oldu

NGM yapımı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dizinin yapımcısı Nazlı Heptürk, dördüncü sezon için yeni bir transfer haberi verdi.

Kardeşlerim Dizisi Yurt Dışında da İlgi Görüyor

Gü lAbus Semerci'nin kaleme aldığı, Serkan Birinci'nin yönettiği Kardeşlerim dizisi, sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizinin yurt dışı satışları da rekor kırıyor. Dizinin başarısının arkasında, birbirinden yetenekli oyuncuların da büyük payı var.

Kardeşlerim dizisine Altın Portakal ödüllü sürpriz oyuncu dahil oldu! İşte detayları

Selen Domaç Kardeşlerim Dizisinde

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosuna katılan son isim, Altın Portakal ödüllü oyuncu Selen Domaç oldu. Domaç, fenomen dizide gizemli bir rolle karşımıza çıkacak. Dizinin hayranları, Domaç'ın hangi karakteri canlandıracağını merakla bekliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde, Domaç'ın ilk görüntüleri de ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki bölümünde, heyecan ve gerilim dorukta olacak.

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