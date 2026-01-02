KidZania İstanbul’da 'Karne Partisi' ile Yarıyıl Tatili Başlıyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, yarıyıl tatilini 17 Ocak Cumartesi düzenleyeceği 'Karne Partisi' ile açıyor. 17 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilere eğlence ve deneyim dolu aktiviteler sunulacak.

Etkinlik alanı ve program

10 bin metrekarelik şehirde çocuklar, şehir meydanından atölyelere uzanan alanlarda; itfaiyeciden şefe, cerrahtan pilota kadar farklı meslek deneyimlerine katılabilecek. Gün boyu sürecek sürpriz etkinliklerle KidZania'nın renkli sokakları tatil boyunca hareketli olacak.

Tatil tarihleri: 17 Ocak - 1 Şubat

Eğlence saatleri: 10.00-20.00

Çocukların bağımsız deneyimi ve aileler

KidZania'da, 7 yaş ve üzeri çocuklar ebeveynleri olmadan güvenle vakit geçirebiliyor. Bu sayede aileler kendine zaman ayırırken, çocuklar karar verme, sorumluluk ve bağımsız hareket etme becerilerini deneyimliyor.

KidZania App ile ziyaret planlaması

KidZania İstanbul mobil uygulamasıyla ziyaret planlaması kolaylaşıyor. Ebeveynler uygulama üzerinden aktivitelerin yaş uygunluklarını görüntüleyip girişlerini alabilecek. Uygulama, şehir haritasından çocukların o an hangi aktivitede olduğunu anlık takip etme ve girişte takılan RFID bileklikler üzerinden harçlık yükleme olanağı sunuyor.

Uygulama kullanıcıları ayrıca ücretsiz otopark, içecek ikramı ve hediye TL puan kampanyası gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Atölyeler ve özel yayınlar

Yarıyıl boyunca Sanat Atölyesi'nde katılımcılar kendi oyuncak tasarımlarını oluşturacak, Kuyumcu bölümünde ise anahtarlık hazırlama etkinlikleri düzenlenecek. KidZania Gazetesi ve Radyo KidZania, tatile özel içeriklerle güncellenecek; gazetede tatil dönemi soruları ve etkinlik içerikleri, radyoda ise yarıyıl programı bilgilendirmeleri yer alacak.

Özel program: Drama etkinliği

Yarıyıl programı kapsamında Erbulak Evi iş birliğiyle düzenlenen 'Büyükler ve Küçükler El Ele Drama' etkinliği 19-30 Ocak tarihleri arasında saat 15.00'te gerçekleşecek. Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler aynı sahnede drama çalışması yapacak.

Çocuklar Ülkesi, her gün düzenlenen çekilişler (her gün 16:00) ve sürpriz etkinliklerle yarıyıl tatilinde de çocuklar için eğlenirken öğrenmenin adresi olmaya devam ediyor.

