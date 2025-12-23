SANKO Sanat Galerisi’nde "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" Sergisi Açılıyor

Sergi Detayları

SANKO Sanat Galerisi koleksiyonundan seçilen 27 fotoğrafın yer alacağı "Antep Kartpostalları" sergisinin açılışı, Gaziantep’in Kurtuluşu’nun yıldönümü etkinlikleri kapsamında 25 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

Tarihçe ve Fotoğrafların Kökeni

9 Şubat 1921'de Antep savunmasının sona ermesiyle şehrin hakimiyetini ele geçiren Fransızlar, bombardıman sonucu yerle bir olan mekanların fotoğraflarını çekmişlerdir. Bu fotoğraflar, Fransızların Antep’i aldıklarını göstermek üzere kartpostal formatında Fransa’ya gönderilmiş ve propaganda aracı olarak kullanılmıştır.

Fransız işgalcilerin, hakimiyetlerini göstermek için "Bombardıman Sonrası Antep" diyecek kadar pervasız davranmaları; kent halkına yapılan haksızlığı belgeleyen, önem taşıyan görsel kayıtlar oluşturmuştur.

Editör ve Baskı Bilgileri

Savunma sonrası çekilen fotoğrafların büyük kısmının altında Suriye kökenli fotoğraf editörü Thevenet'in imzası bulunur. Bu fotoğraflar Fransa-Paris’te Le Deiley Photograph Studios'ta basılmıştır.

Fransız işgal yıllarını konu alan bazı foto kartlarda editör olarak Wattar Freres adı geçer. Wattar Freres’in Antep’e ilişkin foto kartları Halep'teki stüdyoda basılmıştır. Ayrıca, 1920'li yıllarda Antep Amerikan Koleji fotoğrafları ve bazı Antep görüntülerinin editörü olarak Neurdein Freres öne çıkar; bu fotoğraflar Paris’te İmp. Crété, Succ.- Paris - Corbeil'de tab edilmiştir.

1920'li yıllara ait bazı Antep fotoğraflarının altında editör olarak Thouha Freres'in adı yer almaktadır.

SANKO SANAT GALERİSİ’NDE "SAVUNMA DÖNEMİ ANTEP KARTPOSTALLARI" SERGİSİ