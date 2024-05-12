Kirli sepeti 30. Bölüm fragmanı ortalığı yangın yerine çevirdi! Yeni bölümde neler yaşanacak?

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepetinde yaşananlar dikkat çekti. Özellikle fragmanında karşımıza çıkan Kirli Sepeti dizisinin fragmanında yaşananlar seyirciyi heyecanlandırdı. Now TV ekranlarında karşımıza çıkan bu dizinin yayın günü 12 Mayıs Pazar. Peki, bu hafta dizide neler yaşanacak?

Kirli Sepetinde Bu Hafta Neler Yaşanacak?





Kirli Sepeti dizisinde Hayriye'nin karşısına çıkan Yavuz kendini saklamasını istemektedir. Hayriye Songül ve Medine'den gizli Yavuz'u saklayacaktır. Hayriye de bir anda Levent ile Yavuz'un arasında kaldı. Medine de Murat'a olan aşkından dolayı adeta yanıp tutuşur. Hayriye Yavuz'un evlilik teklifini kabul edilecek mi? Songül ne tepki verecek?

Now TV ekranlarında beğeniyle seyredilen Kirli Sepeti dizisinin son yeni bölümü 12 Mayıs tarihinde ekranlarda olacak.