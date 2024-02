Kirli Sepeti dizisindeki Levent karakteri kimdir, nereli? Furkan Palalı’nın hayat hikayesi

Kirli Sepeti Hayriye'nin yeni sevgilisi Levent'i kim oynuyor? Levent iyi mi kötü mü?

NOW TV’nin sevilen dizisi Kirli Sepeti, her Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Furkan Palalı, Levent karakteriyle beğeni topluyor. Furkan Palalı, hem oyunculuk hem de mankenlik kariyeriyle tanınan başarılı bir isim. Peki, Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Furkan Palalı’nın biyografisi…





Levent, Hayriye'nin Kalbini Kazanıyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katılan Furkan Palalı, Rüzgar Aksoy'un ardından Levent karakteriyle izleyicilerle buluşacak. Ceren Moray'ın canlandırdığı Hayriye karakteri ise yeni bir aşkın kapısını aralayacak. Hayriye, bir gece kulübünde karşılaştığı Levent ile öpüşerek dizide heyecan dolu anlara imza atacak. Levent'in, gizemli bir komşu olarak yeni taşındığı siteyle ilgili sırları da gün yüzüne çıkacak.

Furkan Palalı kimdir?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 tarihinde Konya'da doğan, Türk oyuncu ve manken olarak tanınan bir isimdir. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyurmuştur. Mankenlik kariyerine ek olarak tiyatro oyunculuğuyla da öne çıkan Palalı, Best Model of Turkey seçilen ilk manken olma özelliğine sahiptir.

Hayatı ve Eğitimi

Furkan Palalı, ortaokulu Konya Özel Diltaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ankara'da aldığı yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel'den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri ile sanat kariyerine yön vermiştir. Halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Kariyeri

Basketbol Kariyeri

Konya'da okuduğu dönemde Türkiye Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başlayan Palalı, 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer olmadan önce 7 yıl boyunca aynı kulüpte top koşturmuştur.

Mankenlik Kariyeri

Üniversite yıllarında Ankara merkezli bir model ajansında modellik kariyerine başlayan Furkan Palalı, mezuniyet sonrasında İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendirmiş ve Selin Boronkay Ajans ile 2010 yılında sözleşme imzalamıştır. Best Model yarışması için hazırlık sürecinin ardından 2011 yılında Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarını kazanarak uluslararası arenada tanınan bir isim olmuştur.

Oyunculuk Kariyeri





Furkan Palalı'nın oyunculuk kariyeri, tiyatro deneyimleriyle başlamıştır. "Tetikçi" isimli tiyatro oyununda başrol oynayan Palalı, ardından televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer almıştır. "Küçük Sırlar", "Adını Feriha Koydum", "Son Yaz - Balkanlar 1912", "Hayat Devam Ediyor", "Aşk Emek İster", "Kızıl Elma", "Son Çıkış", "No: 309", "Benim Tatlı Yalanım", ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi birçok projede başarılı performans sergilemiştir. Palalı, bu projelerdeki başarılarıyla dikkat çekmiş ve "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır.

Filmografisi

Televizyon

- 2010: Küçük Sırlar - Aras (Yardımcı oyuncu)

- 2011: Adını Feriha Koydum - Model (Konuk oyuncu)

- 2012: Son Yaz - Balkanlar 1912 - Arif (Başrol oyuncusu)

- 2013: Hayat Devam Ediyor - Giray (Yardımcı oyuncu)

- 2013: Aşk Emek İster - Demir (Başrol oyuncusu)

- 2014: Kızıl Elma - Murad Altay

- 2015: Son Çıkış - Kenan Altay

- 2016-2017: No: 309 - Onur Sarıhan

- 2018: Bir Mucize Olsun - Yiğit Tümer (Başrol oyuncusu)

- 2019: Benim Tatlı Yalanım - Nejat Yılmaz

- 2020-2022: Bir Zamanlar Çukurova - Fikret Fekeli

- 2024-: Kirli Sepeti - Levent (Yardımcı oyuncu)

Sinema

- 2016: Somuncu Baba: Aşkın Sırrı - Somuncu Baba (Başrol oyuncusu)

- 2017: Direniş: Karatay - Hz. Mevlana

- 2022: Canım Merkez - Serkan

- Yakında: Evli, Mutlu, Çocuklu - Ender

İnternet

- 2023-: Şebeke - Başkomiser Ali Hanoğlu (Başrol oyuncusu)