Kirli Sepeti Medine'nin kardeşi Esma'yı kim oynuyor? Kirli Sepeti Esma kimdir, kaç yaşında?

NOW TV’nin sevilen dizisi Kirli Sepeti’nde Medine’nin kardeşi Esma karakterine hayat veren Aslıhan Kapanşahin, izleyicilerin merakını uyandırdı. Peki, Kirli Sepeti'nin Esma'sı Aslıhan Kapanşahin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kirli Sepeti Medine'nin kardeşi Esma'yı kim oynuyor? Kirli Sepeti Esma kimdir, kaç yaşında?
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Kirli Sepeti Esma'yı kim oynuyor, gerçek ismi ne? Hangi dizilerde oynadı

NOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kirli Sepeti, her pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ayça Bingöl, Cansu Tosun ve Ceren Moray’ın başrollerini paylaştığı dizide, üç kadının hayatlarına giren bir sepetin yarattığı komik ve dramatik olaylar anlatılıyor.

kirli sepeti

Dizinin oyuncu kadrosu da her geçen gün genişliyor. Dizide son olarak Medine’nin kardeşi Esma karakteri ortaya çıktı. Esma, Medine’nin aksine modern, özgür ve cesur bir genç kız olarak dikkat çekiyor. Esma’yı canlandıran oyuncu ise Aslıhan Kapanşahin. Aslıhan Kapanşahin, genç yaşına rağmen birçok başarılı projede yer alan ve yeteneğiyle göz dolduran bir isim. Peki, Aslıhan Kapanşahin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte, Aslıhan Kapanşahin hakkında merak edilenler…

Aslıhan Kapanşahin kimdir?

Aslıhan Kapanşahin, 2 Kasım 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Kameralar ile henüz 11 yaşındayken tanışan Kapanşahin, ilk kez Küçük Melek adlı televizyon dizisi ile izleyici karşısına geçti.

Aslıhan Kapanşahin’in oynadığı diziler

kirli sepeti

Aslıhan Kapanşahin, Küçük Melek dizisinden sonra Farklı Boyut, Güneşi Gördüm, Göl Zamanı, Not Defteri, Paramparça, Ufak Tefek Cinayetler, 7 Yüz, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi birçok popüler dizide rol aldı. Kapanşahin, ayrıca Karışık Kaset ve Aşk Ağlatır adlı sinema filmlerinde de oynadı.

Aslıhan Kapanşahin’in yeni dizisi Kirli Sepeti

Aslıhan Kapanşahin, şimdilerde FOX TV’nin yeni dizisi Kirli Sepeti’nde Esma karakterini canlandırıyor. Esma, Cansu Tosun’un oynadığı Medine’nin kardeşi olarak dizinin son bölümlerinde ortaya çıktı. Esma, Medine’nin aksine modern, özgür ve cesur bir genç kız olarak dikkat çekiyor. Esma, aynı zamanda Medine’nin evlendiği ve boşandığı Cemal’in (Burak Yamantürk) yeğeni olarak da dikkat çekiyor.

Aslıhan Kapanşahin’in sosyal medya hesapları

Aslıhan Kapanşahin, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir oyuncu. Instagram’da 1.6 milyon takipçisi bulunuyor. Kapanşahin, sosyal medya hesabı iaw @aslihankapansahinn'dir.

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