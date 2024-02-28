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Kızılcık Şerbeti'nde flaş başrol değişikliği! O isim gitti, yerine bakın kim geliyor

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in beyin ameliyatı geçirdiği açıklanmıştı. Sağlığı iyileşse bile Tanrıöğen'in diziye devam edemeyeceği öğrenildi. Bundan sonraki bölümlerde Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynayacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 21:14
Kızılcık Şerbeti'nde flaş başrol değişikliği! O isim gitti, yerine bakın kim geliyor

Kızılcık Şerbeti adlı dizinin kadrosunda flaş bir değişiklik yapıldı. Dizide Abdullah Ünal'ın karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdikten sonra sete dönmekte zorlanması dizinin yapım şirketi olan Gold Film'in yeni karar almasına neden oldu. Şirket, bu rol için Ahmet Mümtaz Taylan'la anlaştı.

Kızılcık Şerbeti'nde flaş başrol değişikliği

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kamuoyunun dikaktine..

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Show TV'nin rekorlar kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in hastanede tedavisi devam ediyor. Show TV gibi biz de tedavisini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun iyileşme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini doktorlardan öğrendik. Show TV ile Gold Film olarak projemize kattığı değerden dolayı Settar Tanrıöğen'e teşekkür ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dizinin bu Cuma yayınlanacak 53. bölümünden itibaren bir diğer usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah Ünal karakterini canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti'nde flaş başrol değişikliği

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