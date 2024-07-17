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Kızılcık Şerbeti'nde şok başrol değişikliği! Son dakika kadrodan apar topar çıkarıldı

Kızılcık Şerbeti'nin nefes kesen sezon finali, izleyicileri şokta bırakarak yeni sezon için büyük bir merak uyandırdı. Yazın bitmesiyle birlikte ekranlara geri dönecek olan dizi, daha da karmaşıklaşan olay örgüsü ve sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 21:32
Kızılcık Şerbeti'nde şok başrol değişikliği! Son dakika kadrodan apar topar çıkarıldı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, yeni projeler için kolları sıvadı. Çeşitli yapımla görüşme halinde olan oyuncu, yakında yeni bir diziyle ekranlarda olabilir. Peki, Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'ne devam edecek mi? İşte merak edilenler...

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra yeni projelerle de gündeme geldi. Genç oyuncu, yaz boyunca yeni bir diziyle ekranlarda olabilir. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu ise Eylül ayında başlayacak.

kızılcık şerbeti

Son günlerde Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık haberleriyle gündeme gelen Sıla Türkoğlu, bu iddialara noktayı koydu. Genç oyuncu, bir röportajında diziden ayrılmayacağını ve yeni sezonda da Doğa karakteriyle ekranlarda olacağını belirtti. Türkoğlu'nun bu açıklaması, dizinin hayranlarını sevindirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde yaşanan büyük sürpriz sonrası, Görkem karakterinin akıbeti izleyicileri merakta bırakmıştı. Ancak, Özge Özacar'ın yaptığı açıklamaya göre Görkem, yeni sezonda da diziye devam edecek. Genç oyuncunun bu açıklaması, dizinin hayranlarını sevindirdi. Görkem'in yaşadığı olayların ardından hikayenin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

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