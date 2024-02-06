“Kolpaçino 4” Filmi son yılların en çok izlenen komedi filmi oldu!

Şafak Sezer, “Kolpaçino 4.4’lük” filmiyle gişede rekor kırdı. Film, 4 haftada 1.7 milyon seyirciye ulaştı ve serinin en çok izlenen filmi oldu.

“Kolpaçino 4” Filmi son yılların en çok izlenen komedi filmi oldu!
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Şafak Sezer'in "Kolpaçino 4" Filmi Gişede Fırtına Gibi Esti

Şafak Sezer, "Kolpaçino" serisinin dördüncü filmiyle hem kendi rekorunu hem de son yılların komedi filmi rekorunu kırdı. "Kolpaçino 4.4'lük" filmi, vizyona girdiği günden bu yana 4 haftada 1 milyon 698 bin 157 kişi tarafından izlendi.

"Hiçbir Filmim Onu Üzerine Geçemedi" Dediği Serinin En Çok İzlenen Filmi Oldu

"Kolpaçino" serisinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu olan Şafak Sezer, dördüncü filmi için "Hiçbir filmim onu üzerine geçemedi" demişti. Ancak "Kolpaçino 4.4'lük" filmi, kendi beklentilerini de aşarak serinin en çok izlenen filmi oldu. Film, 3 hafta gibi kısa bir sürede serinin diğer filmlerinin toplam izlenme sayısını geçti.

"Kolpaçino 4" Filminin Vizyon Yolculuğu Tam Gaz Devam Ediyor

Poll Films yapımı olan "Kolpaçino 4.4'lük" filmi, vizyonda kaldığı süre boyunca izleyicilerden büyük ilgi gördü. Film, son yılların en çok izlenen komedi filmi unvanını da elde etti. Serinin ilk filmi "Kolpaçino" 2009 yılında 14 haftada 457 bin 687, ikinci filmi "Kolpaçino Bomba" 2011 yılında 17 haftada 736 bin 320 ve üçüncü filmi "Kolpaçino 3. Devre" 2016 yılında 14 haftada 1 milyon 412 bin 639 kişi tarafından izlenmişti.

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