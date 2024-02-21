'Korkma Ben Yanındayım'ın fragmanı sosyal medyayı salladı! Liseli genç kızın doğum yaptığı sahne tepki çekti! Dizi ne zaman başlıyor?

Now'un Yeni Dizisi "Korkma Ben Yanındayım"ın tepkilere neden olan ilk tanıtımı!

NOW'ın yeni dizisi 'Korkma Ben Yanındayım', liseli genç kızın doğum yaptığı sahnesiyle sosyal medyada gündem oldu. Dizi, lise hayatının zorluklarını, aşklarını ve maceralarını anlatıyor. Başrollerinde Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Nilsu Berfin Aktaş'ın olduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Liseli genç kızın doğum yaptığı sahne tepki çekti

Dizinin fragmanında, lise öğrencisi bir genç kızın doğum yaptığı anlar izleyicileri şaşırttı. Spor salonunda sevgilisiyle kavga ederken doğum sancıları başlayan ve bebeğini orada dünyaya getiren karakterin hikayesi, reşit olmayan birinin bu duruma düşmesinin uygun olmadığını düşünenler tarafından eleştirildi.

"Korkma Ben Yanındayım" ne zaman başlıyor?

'Korkma Ben Yanındayım', Kopuk'un final yapmasının ardından NOW'da yayınlanmaya başlayacak. Dizinin ilk bölümü 25 Şubat 2024 tarihinde ekrana gelecek. Diziyi NOW'dan veya NOW uygulamasından izleyebilirsiniz.