Kül Masalı dizisi, görsel kalitesiyle rakiplerini geride bırakıyor! İşte detayları

Kül Masalı dizisinin çekim tekniği göz kamaştırıyor

TRT1’in yeni dizisi KülMasalı, bu akşam ikinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin çekim tekniği ise diğer dizilerden ayrışıyor.

Geçen hafta ilk bölümü yayınlanan Kül Masalı dizisi, dün akşam da ekrana geldi. Dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu yer alıyor. Metin Balekoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı dizide, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi usta oyuncular da rol alıyor. Dizi, sadece oyuncu kadrosuyla değil, görsel kalitesiyle de beğeni topluyor.

Dizinin görüntü yönetmenliğini Bekir Toplar yapıyor. Dizide, Sony’nin Venice 1 ve Venice 2 adlı profesyonel dijital kameraları kullanılıyor. Dizinin lens seçimi ise ARRI’nin Signature Prime serisinden yana oluyor. Dizinin görüntü modu 6K olarak belirlenmiş. Bu da dizinin, diğer birçok dizinin kullandığı 4K’dan daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğu anlamına geliyor.