Bist 100
9.347,17 0%
DOLAR
31,08 0,3%
EURO
33,7 0,15%
ALTIN
2.008,51 0,08%

Kül Masalı dizisi, görsel kalitesiyle rakiplerini geride bırakıyor! İşte detayları

TRT1’in yeni dizisi KülMasalı, oyuncu kadrosu ve çekim tekniğiyle dikkat çekiyor. Dizide 6K görüntü modu ve profesyonel dijital kameralar kullanılıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:43
Kül Masalı dizisi, görsel kalitesiyle rakiplerini geride bırakıyor! İşte detayları

Kül Masalı dizisinin çekim tekniği göz kamaştırıyor

TRT1’in yeni dizisi KülMasalı, bu akşam ikinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin çekim tekniği ise diğer dizilerden ayrışıyor.

Geçen hafta ilk bölümü yayınlanan Kül Masalı dizisi, dün akşam da ekrana geldi. Dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu yer alıyor. Metin Balekoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı dizide, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi usta oyuncular da rol alıyor. Dizi, sadece oyuncu kadrosuyla değil, görsel kalitesiyle de beğeni topluyor.

Kül Masalı dizisi, görsel kalitesiyle rakiplerini geride bırakıyor! İşte detayları

Dizinin görüntü yönetmenliğini Bekir Toplar yapıyor. Dizide, Sony’nin Venice 1 ve Venice 2 adlı profesyonel dijital kameraları kullanılıyor. Dizinin lens seçimi ise ARRI’nin Signature Prime serisinden yana oluyor. Dizinin görüntü modu 6K olarak belirlenmiş. Bu da dizinin, diğer birçok dizinin kullandığı 4K’dan daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğu anlamına geliyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT'den faydalanamayana müjde: Prim, borç kalmayacak! Emeklilik hayalleri artık daha yakın

EYT'den faydalanamayana müjde: Prim, borç kalmayacak! Emeklilik hayalleri artık daha yakın

Kilo aldırmayan az kalorili atıştırmalık tarifleri! Çayın yanına iyi gidecek

Kilo aldırmayan az kalorili atıştırmalık tarifleri! Çayın yanına iyi gidecek

Altın fiyatları o tarihte ok gibi fırlayacak! Dünyaca ünlü banka etekleri tutuşturdu

Altın fiyatları o tarihte ok gibi fırlayacak! Dünyaca ünlü banka etekleri tutuşturdu

İstanbul, Ankara, İzmir'in o ilçeleri ağızları açık bıraktı! Bakın neyin zirvesindeler

İstanbul, Ankara, İzmir'in o ilçeleri ağızları açık bıraktı! Bakın neyin zirvesindeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kül Masalı dizisi, görsel kalitesiyle rakiplerini geride bırakıyor! İşte detayları
2
Yalan Dizisinin Okuma Provası Yarın! İşte Oyuncu Kadrosu!
3
Senden Önce dizisinin sonu geldi! Dünyaca ünlü yapımdan uyarlanan dizi reytingleri tutturamadı
4
'Korkma Ben Yanındayım'ın fragmanı sosyal medyayı salladı! Liseli genç kızın doğum yaptığı sahne tepki çekti! Dizi ne zaman başlıyor?
5
Bir Zamanlar Çukurova, İtalya’da Papa’yı da Geçti!
6
Mesut Özil, Survivor All Star'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı'nın bahsettiği dünyaca ünlü futbolcu kim?
7
Kral Şakir: Devler Uyandı - Gişede fırtına gibi esti: Aileler ve çocuklardan büyük ilgi gördü!

Parasını buna yatıran tomarla para alacak! Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutturan kazanç kapısı!

EYT'den faydalanamayana müjde: Prim, borç kalmayacak! Emeklilik hayalleri artık daha yakın

Evine trafik cezası gelenler dikkat! e-Devlet'ten hemen bakın: O borçlar siliniyor

11 Mart'ta emekliye ödenecek! Emekli promosyonu müjdesi verildi

Resmi Gazete'de gece onayı! 100 bin lira kira desteği verilecek: İstanbullular dikkat

İş Bankası yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! Bu 3 ilde yaşayanlara müjde

Türkiye'nin bir ucundan diğerine kadar etki edecek! İkisi birden geliyor: Şimdiden tedbirinizi alın

Bana para lazım diyenler PTT'de kuyruğa girecek! Kimliğiyle gelene 15.000 TL anında destek verilecek

İstanbul, Ankara, İzmir'in o ilçeleri ağızları açık bıraktı! Bakın neyin zirvesindeler

Kilo aldırmayan az kalorili atıştırmalık tarifleri! Çayın yanına iyi gidecek

Altın fiyatları o tarihte ok gibi fırlayacak! Dünyaca ünlü banka etekleri tutuşturdu

Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak