Dilan Polat’ın Porsche’i Arka Sokaklar’da! Hüsnü Çoban, lüks aracın keyfini çıkardı: Öf yağ gibi akıyor yağ! Yılan...

Arka Sokaklar’da Porsche sürprizi! Hüsnü Çoban, Dilan Polat’ın lüks aracına atladı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma kapsamında el konulan lüks araçlar, İstanbul Emniyeti tarafından kullanılmaya başlandı. Bu araçlar, İstanbul'un popüler semtlerinde devriye görevi yapmak üzere kullanılıyor. Dilan Polat'ın lüks araçları ise Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanında yer aldı. Hüsnü Çoban, lüks aracın direksiyonuna geçerken, "Öf yağ gibi akıyor be" şeklinde bir yorum yaparak dikkat çekti.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma sonucunda el konulan lüks araçlar İstanbul Emniyeti’nin kullanımına verildi. O araçlar İstanbul’un en popüler semtlerinde devriye aracı olarak dolaşırken, Dilan Polat’ın lüks araçları Arka Sokaklar dizisinde de rol aldı.



Fenomenlerin el konulan araçlarının yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Lüks Porche aracı kullanan dizinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban, “Vay be akıyor resmen” diye hayran kaldı. Çoban, lüks aracıyla selfie yapmayı da ihmal etmedi.